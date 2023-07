Deuda externa: el pago de intereses a bonistas también se financió con la “maquinita”

escuchar

Comprobado: en tiempos de administración kirchnerista, la “maquinita” da para todo. Tras haber sido la mágica fuente de financiación del último pago que el Gobierno hizo al Fondo Monetario Internacional (FMI) ahora se conoce que también el pago del cupón de intereses de la deuda renegociada hace tres años con bonistas, realizado el pasado lunes, se fondeó con recursos monetarios espúreos pedidos por la administración Fernández al Banco Central (BCRA).

La novedad quedó confirmada al actualizarse los datos del Informe Monetario al último viernes. Eso permitió establecer que, ese día, el Tesoro le pidió a la entidad comandada por Miguel Pesce otro Adelanto Transitorio (AT) -el séptimo del año y segundo en una semana- por $400.000 millones.

El 65% de los recursos recibidos ($260.000 millones) los utilizó para comprarle a su vez al BCRA las divisas con que honró la obligación contraída con los tenedores de los bonos de la deuda externa argentina, repitiendo el mecanismo utilizado a fin de junio en ocasión del pago al FMI realizado con un mix de monedas.

PAGO DE CUPONES FINANCIADO CON ADELANTOS TRANSITORIOS



Al final, el pago de cupones se hizo a través de AT, pero, chequeen que se giró por $ 400.000M y los cupones eran por $ 260.000.



Es decir, hay exceso de giro, probablemente para financiar déficit de Julio.



El viernes el… pic.twitter.com/eGb2JS1gzj — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) July 12, 2023

Los $140.000 millones restantes -se supone- probablemente el Gobierno los usará para financiar un déficit fiscal que se vuelve a disparar en medio de un repunte del gasto con fines electoralistas.

“El Tesoro Nacional otra vez recibe frecuentemente Adelantos Transitorios (AT) para financiar déficit y ‘comprarle’ las divisas al Banco Central con que pudo pagar casi U$S1000 de intereses por tenencias de privados y sector publico. Ya a fin de junio había recibido otro AT para cancelarle los U$S2677 millones -entre DEG y yuanes- de la cuota al FMI. Mientras no haya superávit fiscal el mecanismo será el mismo”, explica el jefe de analistas de Cohen, Juan José Vazquez.

“Simple: el Tesoro no tiene ni pesos ni dólares y frente a eso hace siempre lo mismo: va al BCRA y los busca. Eso explica mucho”, coincide el economista Leonardo Chialva, de Delphos Investment.

Con el nuevo giro, el Gobierno ya tomó del BCRA $1,758 billones en poco más de un semestre, cifra que vulnera todas las metas al respecto pactadas en el último acuerdo (aún tras varias revisiones) con el organismo financiero internacional, un dato que puede llegar a explicar las prevenciones que desde allí demuestran tener para aprobar nuevos desembolsos al país.

#BCRA #Maquinita2023



$1,75 billones en adelantos transitorios🏦⬆️



$5,1 billones en intereses de Leliqs y Pases⬆️



$0,99 billones en intervención en mercado de bonos $⬆️



$7,85 billones total — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) July 12, 2023

A eso hay que agregar la emisión a la que recurrió el BCRA para honrar el pago de intereses mes a mes de su creciente deuda remunerada (compuesta por Leliqs y pases pasivos y que ya superó los $16 billones, marcando un nuevo récord) y el casi billón de pesos que usó para recomprar en el mercado secundario bonos de la deuda para ayudar a la política de financiamiento de mercado del Gobierno o tratar de mantener bajo control la brecha cambiaria, como bien recordó por redes el economista Amilcar Collante, del Centro de Estudios del Sur (CeSur).

Todo esto en momentos en que la demanda de pesos sigue planchada, lo que explica el impacto que eso tiene en la inflación y la escalada alcista que vuelve a ensayar el dólar en el mercado paralelo.

