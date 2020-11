IRSA y Cresud, dos empresas del grupo controlado por Eduardo Elsztain, anunciaron un adhesión de 98,31% y de 88,41% al canje que ofrecieron para reestructurar US$181,5 millones y US$73,6 millones de deuda, respectivamente

IRSA y Cresud, dos empresas del grupo controlado por Eduardo Elsztain, anunciaron una adhesión de 98,31% y de 88,41% al canje que ofrecieron para reestructurar US$181,5 millones y US$73,6 millones de deuda, respectivamente, producto de las restricciones que impuso el Banco Central para acceder al mercado de cambios. De esta forma, cumplen con el requisito de la entidad monetaria, que limitó la venta de dólares a solo el 40% del capital que vence.

Estos porcentajes son superiores al 46,66% que había obtenido el Banco Hipotecario -que tiene mayoría accionaria del Estado, pero está controlado por IRSA-, lo que obligó a la entidad a utilizar fondos propios para pagar US$216,1 millones entre el efectivo que ofreció a los que entraron en el canje y para el remanente que no ingresó.

Por eso, para la deuda de IRSA y Cresud, el grupo decidió adoptar una estrategia distinta a la hora de reestructurar los vencimientos. Ofreció a los tenedores de las obligaciones negociables (ON) dos vías de escape: o canjeaban todas sus tenencias por otras ON o aceptaban la opción de una parte en efectivo líquido ahora y nuevas ON a más largo plazo.

"Estamos muy contentos con el éxito del canje. Los elevados niveles de aceptación confirman el atractivo de la propuesta diseñada dentro del marco legal fijado por las autoridades. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a nuestros inversores", dijo Matías Gaivironsky, CFO de IRSA y Cresud.

En concreto, IRSA canjeó sus ON Serie I y emitió dos nuevas Series de Obligaciones Negociables clases VIII y IX. La Clase VIII vencerá el 12 de noviembre de 2023 y la Clase IX, el 1° de marzo de ese mismo año.

Por su parte, la empresa agropecuaria Cresud canjeó sus ON Serie XXIV y emitió dos nuevas series de ON, Clase XXXI y XXXII. En el primer caso, el vencimiento será el 12 de noviembre de 2023 y en la otra serie será el 12 de noviembre de 2022.

Los bancos que intervinieron como colocadores fueron BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Bull Market Brokers S.A. y SBS Trading S.A.

Genneia también reestructura

Otra empresa alcanzada por las restricciones del Banco Central que está en pleno proceso de canje es Genneia, que ayer invitó a nuevos inversores a suscribir las ON Clase XXX denominadas y pagaderas en dólares, cupón de 12% y amortización bullet a 2 años de plazo. La empresa extendió los plazos porque está tratando de generar nuevos ingresos con estas ON.

La fecha de licitación se extenderá hasta el lunes próximo inclusive. La operación es organizada por Banco Macro y cuenta con Macro Securities, Balanz, BACS y BST como colocadores.

"El jueves 5 de noviembre pasado, Genneia concluyó la primera etapa del plan de refinanciación de las ON Clase XXI de US$51,5 millones con un alto nivel de adhesión. Cabe recordar que las disposiciones del BCRA establecen limitaciones al pago de capital de las ON Clase XXI y fijan los lineamientos bajo los cuales deben ser refinanciadas, a pesar de que la empresa cuente con los fondos necesarios para honrar sus compromisos. En este marco, la compañía está muy satisfecha con los resultados obtenidos en esta etapa y continúa trabajando para completar el plan de refinanciación", comentaron.

Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial. En los últimos 12 meses, el Ebitda de Genneia alcanzó los US$250 millones.

