Canje: por obligación del Banco Central, IRSA y Cresud reestructuran su deuda

Sofía Diamante 28 de octubre de 2020

Primero fue el turno del Banco Hipotecario y ahora le toca al resto de las empresas del grupo controlado por Eduardo Elsztain: IRSA y Cresud lanzaron su oferta de canje para reestructurar US$181,5 millones y US$73,6 millones de deuda, respectivamente, producto de las restricciones que impuso el Banco Central para acceder al mercado de cambios.

Para las dos deudas, la estrategia del grupo fue parecida. Se les ofrece a los tenedores de las obligaciones negociables (ON) dos vías de escape: o canjean todas sus tenencias por otras ON o aceptan la opción de una parte en efectivo líquido ahora y nuevas ON a más largo plazo.

En concreto, la deuda de IRSA, que vencía el 14 del próximo mes, se ofrece canjear por dos opciones. La primera consiste en pagar 40% en cash del capital que vence y el resto se cubre con emisión de nuevas ON en dólares, a una tasa del 10%, con vencimiento a tres años y amortizaciones anuales. La segunda opción es canjear el total de las tenencias por nuevas ON, a una tasa del 10%, con vencimiento el 1° de marzo de 2023 (en 27 meses).

Cresud, en tanto, cuya deuda también debía ser cancelada el próximo 14, ofrece pagar 40% en efectivo del capital que vence y entregar nuevas ON, con tasa de 9%, con amortizaciones anuales y un vencimiento a tres años; u ofrecer la totalidad del canje por nuevas ON, a una tasa de 9%, con un vencimiento de 24 meses (paga todo al final).

Con este diseño de reestructuración, el grupo de Elsztain buscar cumplir con las exigencias del Banco Central, que limita la venta de dólares a solo el 40% del capital que vence.

"La Oferta de Canje se efectúa como consecuencia de lo dispuesto por la Comunicación "A" 7106 (y sus modificatorias y complementarias), que restringe el acceso al Mercado de Cambios para obtener dólares estadounidenses al imponer nuevas condiciones para la compra de divisas", dice el prospecto de la invitación al canje, que finaliza para las dos empresas el 5 de noviembre.

La normativa del Banco Central indica que aquellas empresas que registren vencimientos de capital programados entre el 15 de octubre y el 31 de marzo de 2021 por emisiones de títulos de deuda en moneda extranjera deberán presentar un plan de refinanciación en base a los siguientes criterios: que el monto neto por el cual se accederá al mercado de cambios en los plazos originales no superará el 40% del monto de capital que vencía, y que el resto del capital sea, como mínimo, refinanciado con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio de 2 años.

Hace dos semanas le tocó reestructurar su deuda al Banco Hipotecario -que tiene mayoría accionaria del Estado, pero está controlado por IRSA- y logró una adhesión al canje de 46,66%. La entidad utilizó dólares propios para pagar alrededor de US$59,6 millones entre el cash que había ofrecido para los tenedores que adhirieron y los intereses devengados. El próximo viernes deberá pagar US$156,5 millones entre capital e intereses por el saldo remanente que no ingresó al canje. El banco decidió afrontar todas las obligaciones con dólares propios, sin comprar en el mercado oficial.

Otras empresas que enfrentan vencimientos en el corto plazo, según consignó Moody's, son Genneia, Petroquímica Comodoro Rivadavia, John Deere, Grupo Albanesi, Plaza Logística y AES.

