Día del Amigo 2026: el efecto del Mundial y las vacaciones de invierno impulsarán el consumo

Este lunes 20 de julio se celebra el Día del Amigo en la Argentina. Esta fecha presenta una oportunidad excepcional para el consumo al caer en plenas vacaciones de invierno para gran parte del país, además de coincidir con la final del Mundial el domingo previo.

Según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market, la distribución de los festejos ampliará la ventana de consumo más allá de la fecha puntual. “Muchos encuentros se adelantarán al fin de semana previo y otros se extenderán durante los días siguientes, ampliando la ventana de consumo. Desde el punto de vista económico, esta distribución de las celebraciones beneficia especialmente a la gastronomía, cafeterías, cervecerías, confiterías, comercios de regalos, entretenimiento y servicios vinculados al turismo urbano”, detalló Damián Di Pace, director de la consultora.

La final del Mundial y las vacaciones de invierno ofrecen una ventana de consumo más extendida para el Día del Amigo (Foto AP/Rodrigo Abd) Rodrigo Abd - AP

A su vez, destacó que “en un escenario de consumo más racional” las experiencias compartidas tendrán mayor protagonismo y ofrecen “una oportunidad para el comercio de sostener un mayor nivel de actividad durante varios días y no solo en una fecha puntual”. Y añadió: “Este tipo de encuentros complementa en muchos sectores ventas que no se dieron en el marco del Mundial, donde el consumo fue más hogareño que con salidas gastronómicas”.

“En un contexto donde el consumo continúa mostrando selectividad, los eventos de fuerte impacto suelen actuar como catalizadores del gasto, priorizando las experiencias compartidas por encima de las compras tradicionales”, concluyó Di Pace.

Las preferencias de los consumidores

Casi el 30% de los argentinos anticipa que comprará comida en un local de venta de alimentos o supermercado para la celebración del Día del Amigo Focus Market

La proyección del impacto sobre el sector gastronómico anticipa que habrá preferencia para hacer una cena u almuerzo del Día del Amigo en el marco de una juntada hogareña. El 27% afirmó que comprará en un local de ventas de alimentos o supermercado para cocinar en casa. En tanto, el 20% irá a un bar, el 18% a una pizzería, el 13% a una parrilla, el 11% a un restaurante. El 6% de los encuestados señaló que pedirá un servicio de catering. En tanto, el 5% restante adelantó que no festejará este año.

Al momento de elegir la comida que compartirán con sus amistades, el 28% de los encuestados indicó que prefiere el asado, seguido de picada (26%) y pizza (24%). En menor medida, los argentinos eligieron empanadas (15%) y pastas (5%), mientras que el 2% restante prefiere otras opciones.

¿Cuánto se gastará en el Día del Amigo 2026?

El gasto promedio para el Día del Amigo este año ronda los $40.500 Shuitterstock

El reporte de Focus Market señaló que el gasto promedio proyectado este año para el Día del Amigo se encuentra en los $40.500. Este monto contempla lo que cuesta la reunión y los regalos que se suelen dar en esta fecha.

Para quienes elijan quedarse en la casa y pedir delivery, una promoción de picada tiene un valor aproximado de $61.700, que implica un aumento interanual del 21% (en 2025 el mismo combo tenía un precio de $52.000). En tanto, un combo de 40 piezas de sushi cotiza alrededor de $30.000, con un 25% de aumento respecto al año anterior.

Quienes opten por salir, un recorrido por bares y locales nocturnos ronda los $25.000 por persona, incluyendo comida y bebida. Una degustación de vinos en Capital Federal que incluye la comida y la bebida tiene un valor de $50.000.

Finalmente, las opciones de regalos relevadas oscilan entre los $10.000 y los $35.000, donde se destacan artículos como tazas, botellas térmicas y cuadernos.