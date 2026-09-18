El gobernador de La Pampa calificó de “descabellado” el decreto que daba a Mendoza el 100% de las regalías de Los Nihuiles

SANTA ROSA.- En medio de la disputa entre La Pampa y Mendoza por las regalías de la represa hidroeléctrica Los Nihuiles, en San Rafael, sobre el río Atuel, la Justicia Federal suspendió este miércoles la aplicación del Decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que eliminaba el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 y otorgaba a Mendoza la totalidad de los recursos generados por dicho complejo. En ese sentido, la provincia pampeana seguirá de momento cobrando el 50% de las regalías del río Atuel.

El fallo fue dictado por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, luego de que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, impulsara una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional a través de la Fiscalía provincial.

“La medida cautelar interina tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la medida cautelar solicitada en autos. A tal fin, requiérase al Poder Ejecutivo Nacional que produzca el informe previo previsto por el art. 4 de la Ley 26.854, en el plazo de tres días de notificada la presente resolución”, indica la sentencia.

La Pampa seguirá cobrando regalías del Rio Atuel.



Una vez más, luchar por lo que corresponde al pueblo pampeano da sus frutos.



El Juzgado Federal de Santa Rosa dictó una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata de los efectos de los artículos 3 y 4 del Decreto… pic.twitter.com/mzLCPF1oX0 — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 16, 2026

En el marco de un encuentro con periodistas para dar a conocer el plan de transición energética de la provincia, del que participó LA NACION, Ziliotto calificó el Decreto 982/2026 de “innecesario, inviable y descabellado”.

“Cualquier alumno de primer año de la Facultad de Derecho entiende que un acuerdo entre tres partes no se puede anular unilateralmente. Ese decreto deroga uno del 73, que había sido avalado por acuerdo tripartito entre el Estado nacional, Mendoza y La Pampa”, señaló.

Bajo esa línea, se refirió al carácter interjurisdiccional del Atuel, determinado por la Corte en 1987, e insistió en que la provincia “es dueña del río al igual que Mendoza”. Por otro lado, hizo mención al acuerdo de 1992 entre ambas provincias, firmado junto al Estado Nacional, que “reconoce a los pampeanos el derecho a cobrar regalías por Los Nihuiles”.

“Aparecen estos argumentos de que el río es pampeano, pero el salto donde se genera la energía está en Mendoza. Si fuera así, entonces, ¿por qué en el 92 firmaron?“, cuestionó.

Ziliotto insistió que La Pampa “es dueña del río Atuel al igual que Mendoza”

Y concluyó: “En esta Argentina parece que, en vez de ocuparnos de los problemas de la gente, hay un revisionismo que tiene más que ver no con zanjear algo que no se resolvió, sino generar una agenda distinta a la agenda de la gente”.

La disputa, en detalle

La disputa por el uso y aprovechamiento del río Atuel atraviesa desde hace décadas la relación entre Mendoza y La Pampa y generó sucesivos litigios ante la Justicia. Ahora, la discusión por las regalías de Los Nihuiles vuelve a quedar directamente vinculada con aquella controversia.

El decreto 982/2026, publicado el viernes pasado, dejó sin efecto el 1560/73 y dispuso que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles correspondan a Mendoza. El fundamento de la medida es que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino.

Gobernador, más allá de opiniones subjetivas, nuestro reclamo es simple y objetivo: que se cumplan las leyes, los acuerdos y los fallos de la Corte Suprema de Justicia.



Que Mendoza honre su compromiso y cumpla el acuerdo que firmó en 1992, junto a Nación y La Pampa -homologado… https://t.co/ub5O5Fek7R — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 14, 2026

La decisión, sin embargo, se produjo mientras existe otro expediente relacionado con la misma cuestión en trámite ante la Corte Suprema. La validez del régimen establecido en 1973 está siendo discutida en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo - daños y perjuicios”, iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.

En ese proceso ocurrió que el propio Estado Nacional fue el que pidió que La Pampa fuera citada en la causa por considerar que se encontraba directamente alcanzada por la controversia. La Corte Suprema aceptó esa participación el 27 de agosto.

Catorce días después, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026 y modificó hacia el futuro el régimen de regalías cuya validez se encuentra, precisamente, en discusión ante el máximo tribunal.

La Pampa utiliza esa circunstancia como uno de los argumentos para reclamar una protección judicial inmediata. La cautelar pretende evitar que el nuevo esquema comience a producir consecuencias que luego sean difíciles de revertir, particularmente cuando se avance con las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.