Dólar, consumo e inflación: cuáles son las proyecciones de los economistas para este año

Mes tras mes, las proyecciones que realizan los economistas sobre a cuánto llegará la inflación este año empeoran. En enero, las estimaciones promediaban el 51,4%. Pero entre la escalada de los precios internacionales por la invasión de Rusia sobre Ucrania, crisis política y el ajuste en las tarifas, siete meses más tarde los expertos consideran que en 2022 la Argentina terminará con una suba generalizada de los precios arriba del 70%.

La cifra surge del informe que mensualmente realiza LatinFocus Consensus Forecast, que tiene en cuenta el pronóstico de más de 50 consultoras locales y del exterior del país. Las estimaciones fueron recolectadas antes de la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía, razón por la cual las cifras ya quedaron viejas. Antes de esa semana clave, los panelistas dijeron que la inflación será del 73,5%, cinco puntos porcentuales por encima de la encuesta previa.

“Nuestras estimaciones, así como las de los colegas, tuvieron lugar previo al shock que implicó la salida de Guzmán y la exacerbación del escenario de incertidumbre que trajo el proceso de designación del nuevo equipo económico. Por caso, nuestra proyección de tipo de cambio promedio de diciembre fue elevada a $162,5 y la de inflación ajustada a 86%”, remarcó Santiago Manoukian, economista de Ecolatina. En el informe, las estimaciones que se les adjudica a la consultora son de un dólar a $159,20 y una inflación del 79%.

Teniendo en cuenta esas consideraciones, las previsiones más benévolas provinieron de Credit Agricole (46%), Fitch Solutions (50%) y MAPFRE Economics (52,2%). En cambio, de la mano contraria, desde FIEL esperaban una inflación interanual del 94,3%, EMFI del 90,5%, Aurum Valores del 88,2% y Quantum Finanzas del 80%.

Recorrida por comercios zona Once por aumento de precios Ignacio Sanchez

“A partir de la crisis financiera que se inició a principios de junio y sus consecuencias sobre el cepo y la brecha cambiaria, nuestra estimación de inflación la revisamos al alza recientemente. Este mes debería haber mostrado una desaceleración, sin embargo, proyectamos un piso del 6% en el aumento de precios y un promedio cercano al 5% para el resto de los meses. Así a fin de año la inflación ya se ubicaría en torno al 81%”, agregó Claudio Caprarulo, director de Analytica. En el informe, proyectaban una suba de precios del 76,2%.

Para Manoukian, el Gobierno deberá convivir con una nominalidad superior a la estimada no solo en el programa original, sino a la que regía un mes atrás. Durante el tercer trimestre, las mayores presiones producto de las restricciones a las importaciones y la mayor emisión se le sumará la incertidumbre financiera de la última semana, que derivó en un salto de los precios en julio.

“Estos efectos, además, añadirán persistencia al fenómeno inflacionario -lo cual podría verse materializado con una masiva reapertura de paritarias en la segunda mitad del año-, alterando la trayectoria de la inflación en lo que resta del año. En este sentido, bajo nuestro escenario más probable proyectamos una inflación superior a 85% en 2022″, completó.

En el mismo sentido apuntó Juan Ignacio Paolicchi, de Empiria Consultores, quien hizo hincapié en que hoy la economía está corriendo contra una inflación anualizada del 100%. Es decir, si se toman los últimos tres meses y se asuma que los precios correrán a la misma tasa, la inflación superaría los tres dígitos en el acumulado de un año.

“Aunque la inflación baje del 5%, la economía cerraría el año arriba del 80%. El 73% de Latin Focus quedó muy corto. Ahora, con los faltantes de productos, puede afectar más a junio y podría convertirse en el máximo del año”, coincidió.

Dólar oficial a $160

A pesar de que el Banco Central (BCRA) se sigue “apegando a un tipo de cambio flotante administrado para el peso”, la moneda local deberá depreciarse $34,30 en medio de una inflación elevada, la continua impresión de dinero y una brecha que volvió a niveles del 120%. De acuerdo con los panelistas, el dólar oficial mayorista terminará el año en los $161,30. Actualmente aparece en pantallas a $127.

“El dólar está atrasado 25% frente a países vecinos. Claramente hay un problema de competitividad estructural, que se está profundizando y no se está corrigiendo. Cuando el Gobierno dice que puede estar en equilibrio, la pregunta para hacerse es qué equilibrio están viendo, porque la Argentina no está acumulando dólares. Pero hoy el problema, más allá del atraso del tipo de cambio, es la brecha. El país no puede funcionar con una brecha del 130% y no puede haber un tipo de cambio de equilibrio a esos niveles, es una situación muy delicada”, agregó Paolicchi.

Sin embargo, Manoukian agregó que la estrategia central del Gobierno continúa siendo evitar un salto devaluatorio discreto en lo que resta del mandato, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Esto último no solo constituye la principal ancla en materia de expectativas con respecto de un giro hacia la profundización de desequilibrios, sino que la ausencia de fuentes de financiamiento y la agudización de las presiones sobre el frente cambiario que supondría un abandono del programa limitan los desvíos, tanto en el corto plazo como de cara a 2023″, completó.

En un contexto de mayor inflación, el economista de Ecolatina remarcó que la mayor nominalidad no será completamente acompañada por la dinámica cambiaria. De acelerar aún más el crawling peg (devaluación diaria, hoy en torno al 5% mensual), podría convertirse en un combustible para la suba de los precios.

Se “enfría” el crecimiento

Se prevé que el crecimiento del PBI se “enfríe” este año, producto de un efecto base de comparación que se desvanece y a medida que se deterioran las condiciones a nivel internacional. La demanda interna tampoco suma, en medio de una inflación del 70%, un peso débil y fundamentos macroeconómicos endebles. Así, se espera que la economía crezca un 3% en 2022, un aumento de 0,1 puntos porcentuales frente a la encuesta previa.

“El sentimiento pesimista de los inversores en medio de la incertidumbre política es un riesgo importante a la baja, mientras que la implementación oportuna del reciente acuerdo con el FMI es un riesgo al alza”, consideró el informe Latin Focus.

Según Paolicchi, la explicación reside en la caída del salario real. “El resto de los factores no acompañan. Por eso hay un enfriamiento del consumo, el cual venía con un impulso positivo de lo que se llamó el plan Platita”, cerró.