Dólar Qatar: algunas agencias de turismo ya comenzaron a cobrar en dólares por la inminencia de la nueva medida

La turbulencia en el sector del turismo no cesa. En un episodio que se repitió unas cinco o seis veces este año, algunas agencias de turismo mayoristas suspendieron hoy el cobro de hoteles, traslados, servicios de asistencia al viajero o excursiones en pesos y solo aceptan pagos en dólares.

Las agencias mayoristas son las que transfieren al exterior por todos los servicios que compran las minoristas. Ahora, se están cubriendo de no recibir más pesos por la inminencia de la nueva cotización del dólar tarjeta o turista, rebautizada dólar Qatar (por la proximidad del Mundial y la demanda de divisas que se espera de parte de hinchas argentinos).

“Algunas mayoristas están por hoy cobrando solo en dólares paquetes y hoteles. Hasta no tener en claro qué va a pasar, por las dudas, no venden en pesos. Desde hace meses lo que viene pasando es que, cada vez que hay rumores, hacen esto de no tomar pesos para no correr riesgos”, explicó Julián Gurfinkiel, de Turismocity.

Entre las veces que ya sucedió esto en el año se cuentan los días posteriores a la comunicación A 7532 del Banco Central, que endureció el acceso a divisas a más empresas, y las horas que siguieron a la renuncia de Martín Guzmán por las versiones de una devaluación del dólar oficial.

En ambos episodios, lo que se cobró en moneda dura fueron más que nada servicios terrestres y no pasajes aéreos, que siguieron cotizando en pesos, porque las agencias no corren el riesgo de un descalce en este rubro, mediado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo o IATA en inglés.

En tanto, fuentes del sector también señalaron que algunas agencias minoristas subieron los precios en el último tiempo ante la posibilidad de la nueva cotización y recomiendan la opción de pago en destino.

Más allá de esto, muchos argentinos se adelantaron y ya tienen sacados sus pasajes y estadías para blindar sus vacaciones. “En nuestro caso, la mayoría de los que tenían decidido viajar al exterior evitaron el dilema sobre el dólar Qatar y anticiparon sus compras. Existe, por supuesto, un remanente de personas que espera novedades para tomar su decisión. Pero el anticipo de compra para el exterior este año se anticipó entre 30 y 60 días con respecto al año pasado”, explicó Pablo Aperio, director de Travel Services.

Los grandes ganadores serían aquellos que contrataron paquetes all inclusive porque, de esta manera, no solo tienen el pasaje y hospedaje sacado, sino que no recibirían el impacto de la nueva cotización en las transacciones por compra de alimentos y bebidas o comidas en restaurantes.

La última modificación que había sufrido el dólar tarjeta fue durante la breve gestión de la ministra de Economía Silvina Batakis, cuando se aumentó la percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias o de Bienes Personales de un 35 a un 45%.

Actualmente, el dólar tarjeta o turista equivale a la cotización del dólar oficial más el impuesto PAIS (30%) y la percepción a cuenta de Ganancias (45%), lo que da aproximadamente $271,25, mientras que el “dólar Qatar” llevaría el número a cerca de $300.

Temas Comunidad de Negocios