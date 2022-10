“Dólar Qatar”: habrá un tipo de cambio más alto para el turismo y bienes de lujo

Finalmente el Ministerio de Economía se decidió a avanzar en la implementación de un tipo de cambio más alto para el turismo, el llamado “dólar Qatar” (por la proximidad del Mundial y la demanda de divisas que se espera de parte de hinchas argentinos), y que abarcará el pago con tarjetas de crédito en el exterior y otras compras de bienes de lujo (motos de aguas tragamonedas, etcétera), confirmaron a LA NACION fuentes oficiales. Hoy se analizó la cuestión durante extensas reuniones entre el ministro de Economía, Sergio Massa, algunos de sus colaboradores como el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario Legal del ministerio, Ricardo Casal, y los titulares de la AFIP, Carlos Castagneto, y de la Aduana, Guillermo Michel. Todos ellos estuvieron en contacto telefónico con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y algunos directores de la entidad como Lisandro Cleri y Jorge Carrera.

Según pudo saber LA NACION, el equipo económico habría definido que no será afectado el dólar ahorro; no serán alcanzados los consumo de Netflix y de otras plataformas de servicios de streaming, y que “se busca captar con la medida los consumos altos en el exterior y la compra de bienes de lujo (motos de agua, tragamonedas etcétera)”. “Cupos de consumo [para las tarjetas] no está en estudio”, dijeron las fuentes. En tanto, a los recitales de artistas extranjeros se les aplicará el impuesto PAIS sobre el dólar oficial para crear lo que en las redes ya bautizaron como “dólar Coldplay”.

Mañana se terminarán de definir otros detalles, entre ellos, cómo jugarán las percepciones a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, de manera tal que el tipo de cambio se encarezca respecto del dólar oficial para acercarse al precio de los dólares financieros, que el jueves pasado cerraron en torno de los $300 según la versión (MEP o CCL). Dentro del “fino” de las nuevas restricciones se está analizando si habría un tratamiento especial, con un dólar no tan alto, para el turismo a los países limítrofes y también se habría analizado -aún sin una decisión definitiva- si se hará una diferenciación en el costo de los consumos en los países vecinos según el medio de transporte utilizado para llegar a ellos, principalmente si se arribó por avión o en automóvil. Una vez definidos esos puntos se anunciarán los nuevos regímenes oficialmente.

Fuentes del Gobierno dijeron que las nuevas restricciones apuntan a un universo de personas que consumen servicios afuera no tan grande en cantidad, pero sí significativo en el monto de dólares que demandan, aunque no precisaron que cantidad de dólares se ahorraría de entregar el Banco Central.

“Estamos viendo que el sector que más gastos tiene sea el que más pague”, señalaron, y hablaron de “gastos estrafalarios” que se buscan penalizar con un tipo de cambio más alto sin afectar “consumos de la clase media”, que seguirían sin cambios, entendiendo por esto plataformas digitales, apps de servicios profesionales y servicios de internet.

El llamado “dólar Qatar” era un pedido de las principales cámaras empresarias, con la Unión Industrial Argentina (UIA) a la cabeza que, si bien dejaban que el Gobierno definiera el mecanismo, pedían al Gobierno “cuidar” los dólares para reservarlos a la producción. Apuntaban especialmente al turismo emisivo y la importación de bienes suntuarios.

En cuanto al llamado “dólar Coldplay” (por la serie de recitales que hará la banda) el reclamo venía siendo motorizado por los productores de espectáculos teatrales y musicales, que no podían acceder al dólar oficial para pagarles a los artistas que habían contratado y aceptan pagar un tipo de cambio más alto con tal de hacerse de las divisas necesarias. En este caso se habla de un 30% más caro que el oficial. Respecto de otra inquietud del mundo de la cultura, las regalías que las editoriales giran al exterior por libros de autores extranjeros, las fuentes oficiales aclararon que no estarán alcanzadas por el nuevo régimen.

Temas Comunidad de Negocios