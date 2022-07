Por el dólar, las ventas en agencias de turismo sufren complicaciones

Al igual que durante la semana pasada, en los últimos días algunas agencias de turismo mayoristas comenzaron a suspender el cobro de servicios terrestres en pesos y solo aceptan pagos en dólares.

Las agencias mayoristas son las que transfieren al exterior por todos los servicios que compran las agencias minoristas y lo que sucede es que se están cubriendo de no recibir más cobranzas en pesos por el temor a una devaluación del dólar oficial tras los últimos cambios en el Ministerio de Economía.

“Los mayoristas empezaron a mandar mensajes otra vez el domingo a la noche diciendo que no recibían cobros en pesos, porque no sabían si iban a poder transferir, y la realidad es que las transferencias de comercio internacional ayer y hoy [por el lunes y el martes] funcionaron normalmente. Entonces es inentendible la postura. Las agencias minoristas están bastante enojadas”, explicó una fuente del sector turístico, que agregó que, mientras tanto, “se resiente el mercado y se enfrían las ventas”.

Por su parte, Julián Gurfinkiel, cofundador de Turismocity, dijo que las agencias mayoristas no están fijando el tipo de cambio para paquetes u hoteles por si pega un salto muy alto la cotización oficial. Explicó que no es que no toman pagos, sino que lo hacen en dólares.

En tanto, una fuente de una agencia mayorista contó a este medio que lo que definieron ayer es aplicar un tipo de cambio más alto para el pago de servicios terrestres (hotelería, traslados, servicios de asistencia al viajero o excursiones) y los facturan a $140, unos $8 más que la cotización del dólar oficial que se utiliza para los pasajes aéreos.

Por otro lado, Gurfinkiel dijo que ayer volvieron a tener un muy buen día con ventas un 15% por encima del martes pasado, mientras que José Casabal, de Volalá, señaló que estaban más normalizadas [las ventas] tras el crecimiento del 20% que tuvieron el domingo y anteayer contra el promedio de lo que se venía vendiendo un domingo y lunes en general. Eso sin contar situaciones excepcionales. “Supongo que en los próximos días las ventas empezarán a bajar por la anticipación de compra de estos últimos días”, agregó.

En tanto, fuentes de Despegar dijeron que en la web y la app estaban vendiendo normalmente. “Es cierto que a veces sucede que cuando hay incertidumbre, las personas que tienen un pasaje tratan de adelantar compras de alojamientos o servicios en destino, para cerrar y garantizar valores en pesos”, afirmó Paula Cristi, gerenta de Despegar en la Argentina y Uruguay.

Decisión de consumo

Con respecto al comportamiento de los viajeros, dijo que no observaron cambios en los destinos más buscados, tanto para viajes nacionales como internacionales, con lo cual desestimaban comportamientos especulativos, sino que los aumentos de compras vendrían más por el lado de pasajeros que ya tenían previsto viajar y estaban cerrando sus vacaciones.

El único cambio implementado en los últimos días en el portal es que, a raíz de la normativa comunicada por el Banco Central (BCRA) el jueves 30 de junio, tuvieron que discontinuar la opción de financiación para viajes internacionales a través de préstamos de Efectivo Sí.

La Comunicación “A” 7535 del BCRA se sumó a la que afecta la financiación de pasajes y viajes desde el 26 de noviembre del año pasado. De este modo, todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.