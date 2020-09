Dólar: se acelera la salida de depósitos y le agrega más presión a las reservas

El sistema de turnos vigente hace que muchos de los que tomaron la decisión de sacar sus fondos del bancos sólo puedan hacerlo días después

Javier Blanco Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 19:11

La desconfianza que genera la crisis de reservas, y la que agregó el feriado cambiario de hecho que derivó de las últimas disposiciones para las operaciones minoristas hasta hoy, provocó que el último miércoles los ahorristas pasaran a retirar US$220 millones que estaban depositados en cuentas bancarias.

El dato se conoció hoy al actualizar la estadística el Banco Central. Allí se observa que el stock de depósitos privados en dólares, que se ubicaba en US$17.414 millones el día anterior a los últimos anuncios, perforó el "piso" de los US$17.000 millones hace 48 horas y quedó en US$16.864 millones, según cifras preliminares.

Se trata de la salida más importante que enfrenta el sistema bancario local desde el viernes previo a las elecciones presidenciales, jornada en la que hubo retiros por US$308 millones.

De este modo, el total de retiros desde el día después de los anuncios ya alcanza los US$520 millones (3% del total), es decir, a un promedio de US$86,6 millones por día.

El problema es que el drenaje viene mostrando además una inquietante dinámica ascendente ya que a los US$54 millones que se habían ido el lunes se agregaron otros US$108 millones el martes y los mencionados US$220 millones el miércoles.

"La caída de los depósitos privados en dólares fue de US$222 millones ese día", precisa el economista y consultor Fernando Marull.

"Con pocos días de vida el cepo ultra reforzado ya reveló que no fue positivo: siguen cayendo las reservas netas, caen las brutas, la brecha cambiaria tomó nuevo impulso y se reabrió el retiro de depósitos privados en dólares", observó el economista director de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina,

La aceleración puede considerarse lógica teniendo en cuenta que quien tiene tomada la decisión de cancelar su depósitos en dólares necesita tramitar previamente un turno para poder hacer el retiro por ventanilla. "Por el aumento que hubo en la reserva de turnos creemos que esto tendrá continuidad unos días más. Ojalá la normalización de la operatoria minorista y el desbloqueo a las transferencias ayude a tranquilizar", señalaron en un banco privado líder.

El drenaje de depósitos en dólares había sido advertido días atrás por LA NACION como una derivación de las últimas medidas que adoptó el Gobierno para tratar de frenar la salida de dólares del Banco Central (BCRA) y evitar una mayor devaluación del peso.

Paradójicamente, el golpe que generaron a la confianza mina uno de los soportes más estables que tenían las reservas brutas: los encajes de esos depósitos privados.

De hecho, la salida de fondos ayudó que las reservas brutas del BCRA alcancen desde hace algunos días su menor nivel en tres años y ocho meses y perforen en la jornada de hoy los US$42.000 millones (quedaron en US$ 41.970 millones, con un descenso de US$148 millones).

"Sigue fuerte la salida de depósitos que comenzó con la nueva normativa del BCRA sobre la compra de dólares. No es la prensa, ni los tweets, ni los whatsapp, son las medidas y su implementación las que iniciaron esta corrida", explicó el analista financiero Christian Buteler, que sigue a diario estas cifras.

Para el analista financiero Salvador Di Stefano la "Argentina es un país con su sistema financiero sólido, y no hay espacio para un corralito por la alta liquidez que tiene el sistema financiero. El problema hoy no son los bancos, es la conducción económica. Si no tenemos un cambio de plan económico, que permita recuperar la inversión y la exportación, estamos en problemas".

Conforme a los criterios de Más información