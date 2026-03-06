Delivery: las nuevas reglas para Rappi y PedidosYa en la capital

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires firmó un nuevo acuerdo con las plataformas de reparto de comida Rappi y Pedidos Ya. El objetivo es reforzar la seguridad vial, mejorar la convivencia en los espacios públicos y garantizar mejores condiciones de seguridad y protección para los repartidores que trabajan en la ciudad.

Las principales motivaciones detrás de este acuerdo son organizar y profesionalizar una actividad que ha crecido significativamente en los últimos años. Una retórica que fue reforzada por el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny, quien subrayó que “Buenos Aires es una ciudad moderna, innovadora y tecnológica. Pero, sobre todo, debe ser una ciudad segura, justa y ordenada. Y ese es el compromiso que hoy estamos firmando”.

“El crecimiento de la economía de plataformas es una realidad que vemos todos los días en nuestras calles. La Ciudad no puede mirar para otro lado frente a ese crecimiento: debemos acompañarlo con reglas claras, seguridad y responsabilidad”, agregó.

El acuerdo, en particular, busca mejorar las condiciones laborales de los repartidores. Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo, señala que “cada vez que vemos a un repartidor cruzando la ciudad bajo la lluvia o de noche, vemos esfuerzo, vemos trabajo y vemos dignidad. Esa dignidad merece protección”.

“Cada vez que vemos a un repartidor cruzando la ciudad bajo la lluvia o de noche, vemos esfuerzo, vemos trabajo y vemos dignidad. Esa dignidad merece protección” Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires - Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires

El acuerdo se puede dividir en cuatro partes principales: seguridad vial, uso responsable del espacio público, seguridad y cobertura para los repartidores, y regularización de la actividad.

En cuanto a la promoción de la seguridad vial, el acuerdo establece compromisos concretos relativos al cumplimiento obligatorio de todas las normas de tráfico, el uso obligatorio de cascos y equipos de protección personal, y el estricto respeto de los límites de velocidad, el uso de los carriles y la prioridad de los peatones para los repartidores.

En lo que respecta al uso del espacio público, el acuerdo prohíbe actos como estacionarse en doble fila u obstruir las aceras, y garantiza que las tiendas locales dispongan de espacios internos para esperar y realizar operaciones de carga y descarga.

Además, el acuerdo tiene como objetivo aumentar la seguridad de los conductores, garantizando que las plataformas deben asegurar accidentes personales, responsabilidad civil y seguro de vida obligatorio, proporcionar cascos certificados y equipo reflectante, así como capacitación en conducción segura, primeros auxilios y manejo de carga para los repartidores.

Por último, en lo que respecta a la regularización de la profesión, los repartidores deben inscribirse en un régimen fiscal simplificado y cumplir con las obligaciones en materia de seguridad social.

La Subsecretaría de Trabajo y Empleo supervisará el cumplimiento, con sanciones que restringirán el acceso a la aplicación a los repartidores que incumplan la normativa vigente. Además, el acuerdo tiene una duración inicial de dos años, con la posibilidad de una prórroga automática única por el mismo período.