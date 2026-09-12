A cuánto abre el dólar el lunes 14 de septiembre

En la tercera semana del mes, y pasado el fin de semana en el que no hay movimientos del mercado financiero, surge la inquietud del precio del dólar para el lunes 14 de septiembre, cuando abran los bancos.

Habitualmente, de no mediar sobresaltos en la economía local, tanto para el valor de compra como para el de venta, la cotización del dólar oficial abre con los mismos números que en su último día de cierre.

La cotización del dólar este lunes 14 de septiembre

Este es el precio del dólar este lunes 14 de septiembre cuando abran los bancos

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizaba a $1480 para la compra y $1530 para la venta.

Por lo tanto, se toman esos valores para la apertura del lunes 14 de septiembre, que coincide con el inicio de la segunda semana del mes.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil operaba a $1498,65 para la compra y $1545 para la venta.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

Dólar MEP: $1536,43

Dólar CCL: $1595,84

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares .

, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la . Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día .

en pesos. Allí se detallará . Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.

De cuánto fue la inflación de agosto

El índice de inflación del octavo mes del año se ubicó en 1,7%, según los datos difundidos por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). Detrás estuvo Educación, con un avance de 2,5%.