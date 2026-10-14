Actualización de la banda cambiaria: a cuánto puede llegar el dólar en noviembre sin intervención del Banco Central

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre (1,9%), el Banco Central (BCRA) actualizó la banda cambiaria para noviembre, cuyo techo se acercará a los $2000.

El IPC que difunde mes a mes el Indec impacta directamente sobre el esquema cambiario. Desde comienzos de este año, tanto el techo como el piso del corredor se encuentran indexados diariamente según el último dato inflacionario disponible, el cual cuenta con dos meses de rezago.

Este esquema establece el margen de flotación del dólar mayorista antes de que el BCRA deba intervenir de forma directa. La normativa prevé que, si la cotización perfora el piso, el organismo comprará divisas para sostener ese valor, mientras que, al alcanzar el techo, deberá vender dólares en el mercado a esa cotización. Este último escenario se dio en cuatro ocasiones durante el período electoral del año pasado.

En caso que el tipo de cambio mayorista supere el techo de la banda cambiaria, el BCRA debe vender dólares [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Si se toma como referencia que el límite superior del rango finalizará octubre en $1950,97 —producto de la inflación del 1,7% de agosto—, se elevará a una zona cercana a los $1989,12 para el cierre de noviembre, lo que implica un incremento de $38,15.

Las bandas cambiarias empezaron a regir a mediados de abril del año pasado, cuando el Gobierno flexibilizó el cepo para los ahorristas minoristas y anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel entonces, se fijó un piso de $1000 y un techo de $1400, valores que ajustaron diariamente a una velocidad del 1% mensual hasta el 31 de diciembre pasado. Tras las elecciones legislativas, el BCRA decidió que los ajustes se realizarían según el último dato inflacionario disponible para evitar un atraso cambiario real en los límites de este esquema.

Actualmente, el tipo de cambio oficial mayorista se encuentra a $1513. Con un techo de banda posicionado en $1934,07, la brecha es de $421,07, lo que implica una diferencia del 27,8%.

La divisa se encuentra en niveles similares a los de mediados de septiembre. En lo que va del año, el tipo de cambio acumula un incremento de $58 (+3,8%), por debajo de la inflación (23,6%).

En el primer día de octubre, el tipo de cambio registró una suba de $6 hasta los $1523. Sin embargo, este fue bajando hasta tocar ayer los $1512,50, su nivel más bajo desde mediados de septiembre.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) detallaron que, a partir de este movimiento, la distancia entre este y el techo de la banda se amplió al 27,8%. Se trató de la segunda más alta desde que se empezó a implementar el esquema cambiario, detrás del 28,3% que hubo el pasado 21 de abril de 2025, unos días después del levantamiento de los controles cambiarios para minoristas. “La dinámica resulta particularmente relevante porque se dio en un contexto de fuertes compras del BCRA y sin señales de intervención en el mercado secundario de dollar-linked”, explicaron.

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Central adelantó que el tipo de cambio nominal promedio podría llegar a un pico de $1585 en noviembre, lo que implicaría que de acá al mes que viene subiría $64. A su vez, el mercado anticipa que el dólar se mantenga calmo durante los próximos meses y terminaría el año en $1614, lo que supondría una devaluación interanual del 11,5%.

Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, evaluó que una escalada de este tipo es “técnicamente posible” porque el dólar mayorista “tiene espacio de sobra hasta la banda superior y no sería nada dramático”. No obstante, el analista sostuvo que es poco probable que el tipo de cambio experimente una suba tan empinada porque la liquidación de divisas podría ensancharse el mes que viene, lo que permitiría al BCRA comprar y, a la vez, mantener al dólar en calma.

“El mayor factor de riesgo puede venir desde el escenario global con un fortalecimiento del dólar”, sostuvo. Sin embargo, evaluó que la apreciación del real brasileño “sirve de ancla para el peso” ante ese escenario.