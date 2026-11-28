Javier Milei ve siempre el vaso medio lleno aunque le quede una gota de agua. Atravesó los peores días de pánico financiero en lo que va del año sin transmitir dudas sobre su decisión de aferrarse al programa de rigidez monetaria y austeridad fiscal. No dio señales de inmutarse mientras reaparecían en la conversación pública palabras malditas, como brecha, devaluación o default. Una racha de triunfos políticos en el Congreso le dio el respiro para salir de las cuerdas y reivindicarse: “No vamos a cambiar el rumbo”.

La aprobación de la ley que suspende las primarias obligatorias, el avance del presupuesto 2027 y la sanción de la nueva carta orgánica del Banco Central le permitieron al presidente libertario mostrar que conserva la iniciativa incluso en medio de una crisis de confianza de los mercados. Los éxitos no alcanzan a disimular el pozo en el que está cuando falta un año para las elecciones: gana batallas pasajeras, pero no tiene asegurada la guerra que decidirá si su programa de liberalización sobrevive.

publicidad

publicidad

A la recesión y la persistencia de la inflación más allá de la fecha de defunción que había prometido Milei se les sumó en los últimos días el contagio de la crisis brasileña. Y quedó expuesto otro problema: por mucho que lo intentó, el Gobierno fue incapaz de conseguir un gesto explícito de que el Tesoro de Estados Unidos pondrá sobre la mesa los dólares que necesite la Argentina ante una emergencia. A falta de una palabra de Scott Bessent, lo máximo que logró fue un tuit del embajador Peter Lamelas en el que manifestó su intención de armar una reunión “de amigos” entre Milei y Donald Trump.

🇺🇸🇦🇷 Esta noche conversé con el presidente Trump @POTUS en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, sobre la Argentina y el presidente @JMilei. De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países. MAAGA 🇺🇸🇦🇷 — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) November 26, 2026

Ese fue el contexto en el que Luis Caputo se resignó a anunciar que había pedido a China usar 5000 millones del swap con ese país como garantía de pago de los vencimientos del segundo semestre de 2027. Para su suerte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, informó horas después que nombraría ministro de Hacienda al banquero Luiz Carlos Trabuco, una medida de racionalidad que contribuyó a calmar la tempestad financiera que golpeaba a la Argentina. Benditos comunistas.

Luis Caputo sale de la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

La presión aflojó hacia el cierre de la semana, pero el episodio dejó en evidencia los temores de los mercados por la trayectoria del plan Milei. Hay serias dudas respecto del programa financiero que Caputo presentó en julio pasado como prueba de que tendría fondos para cumplir los pagos de deuda en la temporada electoral. Además, existe inquietud por el dinero para atender la demanda de dólares de los ahorristas. En 2026, año récord de ingreso de divisas por exportaciones, se habrán ido unos 25.000 millones por esa vía, según cifras oficiales.

publicidad

publicidad

La receta

Milei blandió durante meses “una bazuca de dólares” con la que alardeaba de su poder de fuego para atender cualquier shock de mercado. Revoleó cifras, de 50.000 a 125.000 millones. ¿Y si la pólvora estaba mojada?

La metáfora bélica del Presidente revela una estrategia disuasiva que empezó como una muestra de convicción -“el plan funciona, solo hace falta paciencia”- y se fue convirtiendo en una trampa política. Cuando dice que va a seguir “atado al mástil” y no va a tentarse con “los cantos de sirena” de quienes le piden tomar medidas para acelerar un repunte de la actividad, describe lo que tal vez sea en este momento su única opción. ¿Está realmente en condiciones de apartarse de su receta, que es contener el dólar lo más bajo posible para que no se dispare la inflación y aguantar hasta que pase la incertidumbre electoral?

“Ya pasamos el punto de no retorno. Ahora el peligro más grande es perder la bandera de la estabilidad, que es uno de los logros que podemos ofrecer en la campaña”, señala un funcionario que trata a diario con Milei.

Patricia Bullrich se empeña en desafiar esa lógica. “No alcanza con decir que en 2028 vamos a estar mejor”, repite, ya sin temor alguno de contradecir la línea oficial delante del micrófono que le pongan. Lo que la distancia de Milei es el grado de optimismo respecto de la paciencia de los argentinos ante una economía que no arranca. Traducida, su posición es: perdido por perdido, hagamos algo.

La senadora Patricia Bullrich, durante la sesión de senado durante le debate del proyecto de ley para la suspensión de las PASO Nicolas Suarez

publicidad

publicidad

Milei, en cambio, se atrinchera en su duelo imaginario con la mayoría de los economistas del país. Celebró que Caputo minimizara el concepto de “recesión técnica”, una convención extendida en el mundo para describir dos trimestres seguidos de caída de la actividad. Es una definición “arbitraria” y “casi arcaica”, dijo el ministro. Un clásico suyo: da la vuelta olímpica con cada dato positivo y desdeña las estadísticas cuando no le convienen.

El oráculo de Caputo vaticina que octubre y noviembre mostrarán un repunte, algo que desmienten los indicadores anticipados con los que trabajan algunas de las principales consultoras del país.

Diego Santilli (izq.) y Lule Menem (der.) aparecieron unos minutos en el recinto de Senado, después de la aprobación de la suspensión de la PASO Nicolas Suarez

Deberá cruzar los dedos para que esta vez su pronóstico se cumpla. El Gobierno necesita salir del ripio y encontrar un camino asfaltado de crecimiento. La incógnita es qué componente de la demanda va a tirar del carro.

El gasto público sigue ajustándose. El consumo está limitado por la fragilidad del empleo y la chatura salarial. La inversión acumula más de un año de caída. El boom de exportaciones hasta ahora fue insuficiente para sostener una reactivación en toda regla.

publicidad

publicidad

La apuesta, mal que le pese a Bullrich, consiste en sostener el superávit fiscal y no dejar que se dispare el dólar oficial. El Banco Central dejó correr en los últimos días la cotización para no perder el tren con otras monedas de la región. El oficial aumentó 1,5% en la semana y acumuló 4,6% en noviembre. Un pico de operaciones con bonos –presumiblemente por acción del Central- limitó la brecha con los paralelos. Gobernar el dólar siempre es una prioridad.

Contra el kirchnerismo

La táctica política libertaria se amolda a la decisión de Milei de competir sin soltar la motosierra. Disputar la reelección con una economía escuálida y con una inflación no menor a la actual lo empuja a perseguir de manera obsesiva la polarización con el kirchnerismo. Se ilusiona con que las encuestas lo muestran con cifras de aprobación sólidas, aunque estén lejos de sus mejores registros.

Sergio Massa, este jueves, en la Universidad Nacional de Córdoba

La suspensión de las PASO, que superó ya el examen del Senado, obstaculiza al peronismo en su intento de definir un nuevo liderazgo. Pero el principal objetivo del Gobierno con esa reforma pasa por reducir la probabilidad de que surja una alternativa en su propio lado del tablero. Sin primarias, nadie -ni siquiera Bullrich- podrá disputarle la candidatura a Milei dentro del oficialismo y será más complicado que se forme algún tipo de coalición de centroderecha, como lo fue en su momento Cambiemos.

Mauricio Macri, durante el encuentro de la Fundación Pensar: la alianza de Pro con LLA todavía está en construcción

publicidad

publicidad

El Gobierno enfría también la idea de conformar un gran frente electoral con los sectores políticos que lo han acompañado hasta acá. Se ha acostumbrado a mantener un vínculo apenas transaccional con sus aliados, como quedó expuesto esta semana de victorias parlamentarias. Los gobernadores cercanos le han dado los votos para la reforma electoral, a cambio de concesiones en el presupuesto y de promesas de no intervención de los libertarios en sus provincias.

Para ellos es negocio darle a Milei lo que pide. Casi todos se jugarán su reelección en el primer semestre de 2027. Sin las PASO, no tendrán que definir a qué candidato presidencial apoyan hasta agosto, cuando ya tengan su objetivo primordial cumplido.

Mientras tanto, lo tienen con rienda corta. Le dan dosis de gobernabilidad cuando le conceden votos a cuentagotas. Pero le reservan cada tanto una amargura. La aprobación del presupuesto en Diputados incluyó un traspié para Milei y Caputo con los cambios que se introdujeron en materia de financiamiento universitario. Se impuso un aumento de 7 a 11 billones de pesos en esas partidas. Al oficialismo se le dieron vuelta legisladores ligados a gobernadores que lo venían ayudando, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) o Carlos Sadir (Jujuy).

El diputado Benegas Lynch (LLA), durante el tratamiento del proyecto de presupuesto 2027 Camila Godoy

Milei amenaza con vetar ese artículo, mientras que en su mesa política sugieren no agitar una revuelta en estos momentos. Bastante difícil se le presenta ya al oficialismo la aprobación en sesiones extraordinarias del nuevo régimen de sanciones a las empresas que operan en Malvinas. Ese proyecto terminó de complicarse después del fracaso rotundo de este sábado en el litigio ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que rechazó de plano las pretensiones argentinas. Qué ingratos son los jueces cuando Mahiques no está.

publicidad

publicidad

El Tribunal Internacional de los derechos del mar, en su actual composición.

Conocido el fallo, Milei encajó el golpe con su habitual optimismo. Dijo que los magistrados reconocieron que hay un conflicto con Gran Bretaña y que no está dicha la última palabra. Promete seguir peleando.

Se siente cómodo en el papel de héroe trágico. Exhibe la obstinación como un valor: “Vine a hacer lo que está bien. Si pierdo, me voy a mi casa”, repite estos días, mientras prepara para este lunes el lanzamiento de La moral como política de Estado, tres tomos con su firma que reúnen discursos, medidas y reflexiones ajenas.