Nada parece resultar extraordinario cuando se trata de Victor Wembanyama. El francés de 22 años tiene a la NBA a sus pies y su talento parece no tener dimensión. Cada jornada reescribe la historia, como en la última jornada en la que San Antonio Spurs venció a New Orleans Pelicans por 114-91, con una tarea descomunal de Wemby que puso de pie a todo al estadio.

Lo del gigante francés no deja de sorprender, porque cuando se pensaba que todo estaba visto, él se encarga de pulverizar cualquier registro que aparezca en su camino. Ante los Pelicans, en apenas 18 minutos se convirtió en el primer jugador desde la era en la que se lleva registro del “jugada a jugada” en tener una planilla con 32 puntos, 12 rebotes, tres tapones y tres robos. Una locura absoluta. Incluso, en las redes sociales de Manu Ginóbili, el argentino posteó estas estadísticas y escribió: “Más o menos, estos números”.

VICTOR WEMBANYAMA BECOMES THE FIRST PLAYER SINCE 1973-74 TO RECORD 50+ PTS, 15+ REB, 4+ STL AND 5+ BLK IN A GAME!



🤯 50 PTS

🤯 18 REB

🤯 5 BLK

🤯 4 STL

🤯 5 3PM

🤯 32 MIN



SPURS WIN THEIR 14TH IN 15 GAMES. pic.twitter.com/lPKk3jYNjL — NBA (@NBA) November 22, 2026

No se quedó ahí la producción de Wemby, porque cerró la noche con 50 puntos, 19 rebotes, cinco tapones y cuatro robos. Después del partido, el francés contó que el entrenador, Mitch Johnson, le dijo había avisado que le quedaba un minuto y medio en la cancha (suele jugar 20 minutos por partido para dosificar las cargas) para seguir sumando a sus estadísticas: “Le respondí al coach: puede ser tiempo suficiente”.

Para entender el último rendimiento de Wembanyama, es necesario saber de que se trató, nuevamente, de un desempeño histórico: igualó a LeBron James y a Devin Booker como segundo jugador con más partidos marcando 50 puntos o más con tan sólo 22 años y se sumó a la leyenda de los Spurs, David Robinson, como los únicos jugadores en la historia con múltiples partidos de 50 puntos y cinco tapones desde que esta última estadística fui incluida de forma oficial en 1973-74.

Pero no se queda ahí la “bestialidad” del francés, porque también es el primer jugador que, desde esa fecha, acumula cuatro robos y más de 15 rebotes además de los puntos (50) y los tapones (5). Desde 1979-80, con la introducción de lanzamiento de los tres puntos, es el primero en firmar un +50 en puntos, +5 en tapones con cinco o más triples. Con esta marca se unió al grupo que componen Anthony Davis, Bob McAdoo y Wilt Chamberlain (lo consiguió en cinco oportunidades) con un partido de 50 o más puntos, 15 o más rebotes y cinco o más tapones, en la historia de la NBA.

Victor Wembanyama resultó imparable para New Orleans Pelicans RONALD CORTES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y siguen las marcas increíbles, porque se trató del tercer partido con 50 o más puntos en su carrera, pero también la noche ante los Pelicans quedará en los registros porque es la segunda vez que cierra una primera mitad con 30 puntos y resultó con una efectividad espeluznante: 12 de 15 en tiros de campo, con 3 de 5 en triples, con un dominio completo debajo de los dos tableros con 13 rebotes. Para poner en contexto: a dos minutos para llegar al final del primer tiempo, Wembanyama llevaba más puntos que todos los titulares de los Pelicans juntos.

Después del partido habló con la trasmisión oficial de la NBA. Cuando le consultaron si sabía que había cerrado un actuación histórica, Wemby respondió: “Sólo quiero seguir sumándolas. No es algo que me proponga hacer; simplemente surgen cuando jugamos de la manera correcta como equipo. Ojalá vengan muchas más”.