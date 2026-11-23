Franco Colapinto tuvo el domingo uno de sus mejores desempeños en el Gran Premio de Las Vegas, donde terminó en el sexto puesto y sumó ocho puntos para Alpine. Horas después de la carrera en el circuito callejero, el piloto argentino sorprendió al ser visto en un vuelo de clase económica, con el casco que utilizó durante la competencia en la mano.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales cuando una de las pasajeras lo reconoció en la fila para abordar el avión. “Primera en mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto”, escribió la mujer en el video.

En la grabación se ve al piloto de la escudería francesa a poca distancia de la pasajera, mientras espera en la fila de acceso al avión. Colapinto llevaba un buzo oscuro con la palabra “Picante”, un pantalón deportivo, una mochila y zapatillas. El detalle que llamó la atención fue el casco de competición que llevaba en la mano izquierda.

Colapinto, en clase turista

La mujer, que compartió otro fragmento del viaje, mostró que estaba sentada en la fila de adelante de la que ocupaba Colapinto. En el video se observa cómo el piloto, de 23 años y que viajaba solo, acomoda su equipaje en los compartimientos superiores y luego se sienta junto a la ventanilla, con auriculares puestos y el casco sobre las rodillas.

El traslado del casco también le habría ocasionado algunos inconvenientes en el aeropuerto. La misma usuaria publicó una fotografía en la que se ve al piloto con el casco puesto mientras revisa sus pertenencias. “Literalmente lo hicieron ponerse el casco para escanear su tarjeta de embarque porque la llevaba en un ‘tercer equipaje’”, aseguró la joven.

El inconveniente con el casco

Habitué de clase turista

Esta no fue la primera vez que Colapinto fue visto en clase económica o turista. El año pasado, en la previa del Gran Premio de Hungría, otros pasajeros lo reconocieron en un vuelo de clase económica con destino a la ciudad europea y generó un revuelo en redes sociales.

Según las fotografías que difundió uno de los viajeros, el piloto de Alpine compartió un vuelo de la aerolínea low cost Wizz Air, que partió de Barcelona, España, rumbo a la capital húngara. Con gorra, auriculares y un conjunto deportivo, Colapinto pasó casi inadvertido entre los demás pasajeros.

La noticia llamó especialmente la atención porque, días antes, el propio piloto había hablado sobre “el mejor vuelo de su vida”, en referencia al trayecto que realizó entre Nueva York y Londres en el avión privado de Lewis Hamilton, después de participar en la avant-première de la película F1.

Las comparaciones entre ambos viajes no tardaron en aparecer entre los usuarios de las redes sociales, sobre todo por el contraste entre el vuelo privado junto al siete veces campeón de Fórmula 1 y el posterior traslado en una aerolínea de bajo costo.

Colapinto, en el vuelo low cost X

Sobre su viaje junto a Hamilton, Colapinto había afirmado: “Fue una experiencia muy especial y única. Estuvo bien. Fue agradable. Lewis es un gran tipo y simplemente tuve el mejor vuelo de mi vida con él. Fue muy especial, muy único. Ya saben que él ha sido mi ídolo desde que era muy chico, junto con [Ayrton] Senna. Así que poder volar con él, tener una charla...”.

El pilarense relató cómo fue que el piloto de Ferrari se ofreció a llevarlo de regreso a Londres. “Preguntó si alguien iba a Londres... Yo dije que iba, pero en un [vuelo de la aerolínea low-cost] EasyJet, así que no podía ayudarlo mucho, y luego él respondió que tenía mucho espacio en el avión y me invitó a ir. Así que fue bastante especial también volar en privado por primera vez. Dos experiencias muy únicas, y sí, muchas historias de Lewis”, recordó.