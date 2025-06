Carlos Melconian dijo cuál será el “legado” de este Gobierno y alertó por la apreciación del peso

Carlos Melconian analizó el escenario macroeconómico argentino y combinó elogios con advertencias para el Gobierno. El expresidente del Banco Nación destacó la disciplina fiscal de Javier Milei (“Es imprescindible el superávit, ese debería ser su legado”), pero compartió preocupación por la dinámica del sector externo, las reservas del Banco Central (BCRA) y el impacto sobre la actividad.

“La macroeconomía no está resuelta. No es por desacreditar al Presidente ni disminuir lo que se ha hecho, pero el partido dura 90 minutos”, dijo Melconian durante su presentación en “Somos Pymes”, en referencia a la baja de la inflación o la apreciación cambiaria acumulada a lo largo de la gestión de La Libertad Avanza.

Con respecto al tipo de cambio oficial, el economista dijo que “en el país no hay olor a tragedia”, pero “se avizora algo por la cuestión cambiaria”. Y agregó: “¿Para qué jugar con fuego? Podemos discutir si hay atraso o no, pero todo el mundo sabe que los costos en dólares volaron en el país. Y si a todos les volaron los costos, ¿no tenés un problema con el dólar?”.

En ese sentido, pronosticó que el Gobierno intentará mantener este esquema hasta las elecciones, pero que luego “eso va a corregir”. Describió al ingreso de divisas del blanqueo como “un puente” y al acuerdo con el FMI y el desembolso de US$15.000 millones (entre el FMI y otros organismos) como “un volantazo”. “El cambio de régimen es mal llamado flotante y mal llamado salida del cepo. Por supuesto que sigue el cepo, y las empresas lo saben”, sostuvo.

Para ilustrar, Melconian realizó una comparación con escenarios pasados de la historia argentina. “En el 98, compré cinco corbatas Hermés en Champs Élysées. Volví y le dije a mi socio ‘Tenemos un quilombo’. Hace poco dije en lo de [Alejandro] Fantino: ‘Tengo un cadete en Miami y otro en Itaparica’. Que viajen a donde quieran, pero tenemos un quilombo”, explicó.

Con respecto a la cuestión fiscal, Melconian elogió a Milei. “Ningún otro político hubiera hecho 4,5 puntos de ajuste”, dijo, aunque advirtió: “Lo principal fue con licuadora, y hay un problema, porque, cuando baja la inflación, los gobiernos se quedan sin el mayor instrumento, que es licuar”.

Y hacia adelante, pronosticó que el Gobierno mantendrá esa disciplina fiscal, pero analizó los números de recaudación y los rubros de ajuste. “La peor noticia es para los que esperan bajas de impuestos... no van a venir. Retenciones o impuesto al cheque van a tardar, pero primero están los números”, dijo, al recordar los objetivos de superávit acordados con el FMI, y añadió: “Lo que más espero de Milei es que haya abrochado a cualquier futuro gobernante de que no va más el déficit fiscal ni con emisión ni con deuda. Me siento realizado con eso”.

Sin embargo, también advirtió que el Gobierno, en su objetivo de bajar la inflación, está aplicando una “política monetaria salarial, cambiaria y tarifaria represiva”, porque tiene “metejón” con llegar “con inflación baja a las elecciones”.

“Me preocupa todo eso, porque se desrepresiona después y no hay necesidad. Esa es la historia argentina”, sintetizó Melconian.

Por último, analizó el impacto del esquema económico en marcha sobre la actividad y los diferentes sectores productivos. Apuntó que, en el escenario de apreciación cambiaria y apertura comercial, a esta velocidad podría generar consecuencias negativas de corto plazo: “La ropa de afuera es más barata y mejor, sí, pero el proceso de convergencia no va a la velocidad a la que no va a quebrar gente”.

Según Melconian, el desafío del Gobierno es pasar del “rebote” de 2025 a un escenario de “crecimiento y desarrollo”. “Le queda en 26 y 27 a Milei mostrar si es Menem o Kirchner. Y para crecer, es necesario inversión y crecimiento”, sumó.

Al analizar los números, explicó que en el promedio de crecimiento esperado para este año (5,5% es lo que estiman organismos como el FMI), “conviven sectores de +6% con otros que están -20%”. A un lado de la “grieta económica” ubica a la energía, la minería o el agro, mientras que “la otra mitad ni siquiera completó el rebote”. Allí se ubican la industria, la construcción o el turismo local. Además de impulsar a los que crecen, Melconian advirtió: “Al que está -20% no lo tenés que calentar diciéndole ‘Sos un choto (sic) y quebrá si tenés que quebrar’. La política es eso, no el piberío soberbio y dogmático”.

Su análisis también comprendió a la dinámica del mercado laboral, y advirtió por la pérdida del poder adquisitivo del sector informal y el crecimiento del empleo no registrado, que representa a ocho millones de trabajadores en el país. “El informal está haciendo la gauchada de que esto no ajuste por volumen, como con Menem, que llegó al 18% de desempleo. Acá se va a hacer mierda (sic) el poder adquisitivo del informal, que hace de variable de ajuste”, concluyó.