El pueblo con murales de Berni y quesos de autor, detenido en el 1900

A 70 km al sudoeste de Buenos Aires, General Las Heras esconde tesoros impensados como murales de Antonio Berni, quesos artesanales de autor en Luna de Campo, nuevos restaurantes como Borgoña casa de vinos y gente hospitalaria. Para colmo de bienes, el pueblo, que ya es ciudad, arbolado de sauces, plátanos, paraísos, eucaliptos y ligustros que compiten con el paisaje natural de cinacinas, retamas, uñas de gato y espinillos, se ve cuidado y prolijo. Es la capital nacional del pato, cuya fiesta se celebra en noviembre.

Son pocas manzanas, todo queda cerca.

Para los amantes del arte, los murales de Berni de 1981, realizados justo antes de morir para la capilla del Instituto San Luis Gonzaga por la amistad que lo unía al artista Antonio Semino (que tiene su museo también) y al padre Hipólito Pordomingo, son un tesoro a descubrir, siempre con solicitud de visita previa y en la semana.

En la capilla San Luis Gonzaga se destaca el mural El Apocalipsis, de Antonio Berni ALESSIA MACCIONI

El padre fue el fundador del colegio que levantó en parte con sus manos, inaugurado en 1961, “cubriendo una ansiada necesidad de colegio secundario”, cuenta Juan Carlos Crespo, maestro jubilado, escritor y recopilador de historias de este pago chico. Este religioso fue el verdadero motor de la faz educacional de Las Heras y de esta capilla magnífica.

“En 1975 Pordomingo creó el Instituto Superior de Nivel Terciario. Falleció el 7 de diciembre de 1985 y hoy una calle y su obra lo recuerdan”, cuenta Federico Stevens, exalumno que hoy, por cariño al maestro y al pueblo, se ocupa de mostrar la obra de Berni.

Detalle del mural La Crucifixión, de Antonio Berni en Capilla San Luis Gonzaga ALESSIA MACCIONI

Detalle del mural El Apocalipsis, de Antonio Berni en Capilla San Luis Gonzaga ALESSIA MACCIONI

En principio, los murales eran tres, pero quedaron dos porque el maestro murió antes de concluir el tercero. Emociona profundamente sentarse en la capilla circular a contemplar esas poderosas imágenes de La Crucifixión y El Apocalipsis, muy coloridas y rebosantes de figuras expresivas que denuncian injusticias, pero también esperanza.

“¿Vos estás seguro de que querés que Berni haga murales para tu capilla?”, cuenta Stevens que le preguntó Semino a Pordomingo. Y justamente por eso, por el realismo social y la denuncia detrás de sus cuadros -¡y la belleza!- es que le dijo que sí.

Solo para ver estas maravillas vale la pena el viaje pero hay mucho más.

La cuadrícula central del pueblo de calles empedradas de la década del 20 mantiene fachadas del siglo XIX y principios del XX, algunas mejor mantenidas que otras. El centenario Almacén Carllinni en la esquina de las calles Pellegrini y Las Heras está cerrado y un poco abandonado, distinto del recuperado cine-teatro de la Sociedad Española, hermoso edificio que data de la segunda mitad del siglo XIX cuando llegaron los españoles y los vascos. “Se sabe que en 1912 se compró el primer equipo cinematográfico y se empezaron a pasar las primeras películas”, cuenta Christian Alarcón, subsecretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de General Las Heras.

Tras 40 años cerrado, es un emblema recuperado que fusiona historia y modernidad: presenta una fachada histórica puesta en valor, un escenario renovado, nuevas butacas y tecnología de vanguardia.

El cine-teatro Sociedad Española, edificio que data del siglo XIX, que fue puesto en valor ALESSIA MACCIONI

Plaza principal de General Las Heras ALESSIA MACCIONI

En el centro está también la parroquia San Cipriano de Cartago, inaugurada el 5 de noviembre de 1882. Sorprenden los vitrales en la cúpula, la imagen del santo y los pisos: “La arquitectura original del templo es la nave del centro; a fines de los 70 se amplía hacia las naves laterales. Los vitrales son franceses y el Cipriano original está en el patio, donado por la familia Villamayor cuyo padre era Cipriano, de ahí que el templo está dedicado a este santo”, cuenta el padre Luis Alvarado, responsable de la parroquia.

Parroquia de San Cipriano de Cartago, de 1882 ALESSIA MACCIONI

Padre Luis Alvarado en la parroquia de San Cipriano de Cartago ALESSIA MACCIONI

Sin dar más que la vuelta del pueblo por la plaza, asoma La Fusta, dentro del Club Social de General Las Heras, fundado en 1912, actualmente en refacción. La Fusta es un bodegón y parrilla donde se come en amplios salones con la luz que se cuela en las antiguas aberturas, para sentirse dentro en un escenario de una película de María Luisa Bemberg. Ofrece comida fresca del día de generosas porciones comandado por un grupo de jóvenes gastronómicos que intentan “seguir el camino del tradicional plato argentino sobre platina, generoso, que se pueda compartir y que no por ello el precio aumente”, aclara Lautaro Achaval, quien junto con Milagros Chamorro e Iván Castro llevan adelante el emprendimiento.

Las carnes son el fuerte del lugar junto con las pastas y, en especial, los deliciosos sorrentinos de ossobuco (¿Habrán aprendido de la herense Dolly Irigoyen?).

Fachada del bodegón “La Fusta” en General Las Heras. ALESSIA MACCIONI

En La Fusta se come en amplios salones con la luz que se cuela en las antiguas aberturas ALESSIA MACCIONI

Bife de chorizo, uno de los platos más pedidos del bodegón La Fusta ALESSIA MACCIONI

“Los colores claros, la luz cálida, las herraduras y la decoración campera, monturas, fustas y rebenques tienen que ver con la identidad del pueblo y su relación con la cancha de pato, que también se ve reflejada en las fotos con la historia de todos nosotros en los salones aledaños”, informa Milagros.

En Las Heras también está el tradicional bar Matute donde se come comida reconfortante desde 1907 (es antiguo, lindo y acogedor con una larga carta que incluye tablas, minutas, carnes y pescados tradicionales).

Y para los curiosos, asoma un restaurante nuevo para comer muy bien los jueves, viernes y sábados por la noche: Borgoña casa de vinos, abierto en diciembre de 2025. Se trata de una casa céntrica puesta en valor con una propuesta referida al mundo del vino y a la cocina de autor del cocinero Lucas Fano. De los mismos dueños de la vinoteca Lezica, abierta en 2018, este rincón sirve imperdibles como los cavatelli con ragú de carne cocinada durante 8 horas, la bondiola con puré de boniatos, las croquetas de varios tipos, salmón, ojo de bife relleno; en fin, se trata de una comida con más elaboración y énfasis en su posible maridaje con vinos, al que se suman los tragos.

Si es fin de semana, a unos km del pueblo por camino de tierra, Andrés Gigy y Karina Bertolazzi reciben en su chacra de 12 ha a aquel que quiera pasar el día en el campo entre gallinas, patos, ovejas, aprender y degustar platos y tablas en base a quesos artesanales en Luna de Campo.

Andrés Gigy y Karina Bertolazzi en la puerta de su emprendimiento Luna de Campo ALESSIA MACCIONI

Los quesos de Luna de Campo ALESSIA MACCIONI

Previa reserva porque son pocos los lugares del pequeño restaurante, Andrés explica todo el proceso del queso, desde la búsqueda de la leche de la tarde hasta la confección de pequeñas hormas de quesos semiduros y blandos en pocas cantidades para mantener la magia y el gusto de lo verdaderamente artesanal.

“Elaboramos de martes a jueves y el viernes lo dejamos para preparaciones especiales, como puede ser el ahumado natural, que nos lleva de 3 a 4 horas. Estamos en el límite del pueblo con el campo, con la pequeña fábrica al fondo”, cuenta Andrés.

Gouda y criollos tradicionales o saborizados y algunos quesos de autor resultan deliciosos explicados por su fromellier, que recomienda “incluir en el bocado tanto el centro como la corteza para apreciar su maduración”.

Antes de volver, otra vuelta del perro incluye feria en la plaza todos los fines de semana con plantas, joyería y un largo etcétera para comprar a precios económicos.

Feria de la economía popular en General Las Heras ALESSIA MACCIONI

Datos útiles

Cómo llegar

Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego la ruta 6 hasta su intersección con la ruta 40. En tren, mediante la Línea Sarmiento o en micro con las líneas 136 y 322.

Visitas

Parroquia San Cipriano de Cartago. Av.Villamayor, frente a la plaza principal.

Cine teatro de la Sociedad Española: Rivadavia 50. Se puede visitar y cada tanto hay espectáculos y se proyectan películas. Recuperado desde junio de 2025.

Casa Museo Esteban Semino: Chiocconi 872 .WP: 2227 620215. Con reserva previa.

Gastronomía

La Fusta: Av. Villamayor 186. Abre de miércoles a viernes de 19.30 a 24, sábados y domingos, mediodía y noche.

Luna de Campo: San Lorenzo 1200. Sábados y domingos al mediodía con reserva previa.

Borgoña casa de vinos: Hipólito Pordomingo 144, General Las Heras. Jueves a sábado, de 21 a 24. Tel. 2227405898.

Bar Matute: Av. Chiocconi 1. Entre otros lugares para comer, como Atomik (de hamburguesas) o las parrillas El Vasco o El Avión.

Para alojarse hay un hotel de 1 estrella (Santoro) y casas de campo y estancias como La Eloísa, San Pedro, La Restinga o Santa Elena, entre otras.