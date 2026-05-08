Mercados: el riesgo país tocó mínimos en tres meses, pero una acción argentina cayó hasta 12% en Wall Street

El riesgo país volvió a caer y tocó mínimos en casi tres meses, luego de que esta semana la deuda argentina quedara bajo la lupa de las principales calificadoras de riesgo. Sin embargo, este viernes el rojo siguió presente entre las acciones argentinas, que presentaron caídas de hasta 12% en Wall Street, en plena temporada de presentación de resultados trimestrales.

En la última rueda de la semana, el indicador de riesgo país retrocedió 12 unidades y se ubicó en 510 unidades (-2,3%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Para encontrar un valor similar, hay que retroceder hasta el 11 de febrero pasado, cuando el índice elaborado por el JP Morgan había vuelto a tender al alza tras tocar un piso de 484 a finales de enero.

Los bonos soberanos denominados en dólares operaron en terreno positivo, en una semana marcada por el cambio de calificación de la deuda argentina por parte de Fitch Ratings a B-. Este viernes, los Bonares avanzaron hasta 0,5% (AE38D) y los Globales sumaron hasta 1,1% (GD35D).

“Hacia adelante, la pregunta clave es si Fitch abrió la puerta para el resto de las agencias calificadoras. Con otras dos agencias que visitan Buenos Aires, el mercado probablemente comience a descontar la posibilidad de nuevas mejoras de calificación. De confirmarse, esto representaría una señal claramente positiva para los bonos soberanos, que recientemente tuvieron un desempeño rezagado pese a la mejora en la historia macroeconómica. Tras la noticia, los bonos hard dollar mostraron un mejor desempeño y el tipo de cambio se relajó, revirtiendo parte del tono más demandado que había mostrado el peso argentino en las sesiones previas”, señalaron desde AdCap Grupo Financiero.

El mercado castigó el resultado de Mercado Libre, a pesar de aumentar sus ventas al 49% anual Shutterstock - Shutterstock

Sin embargo, el panorama en el mercado accionario fue muy diferente. La Bolsa porteña registró una caída diaria del 2,3% y cotizó en 2.769.126 puntos, equivalente a unos US$1863 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-2,4%). En el panel líder, Banco Supervielle encabezó las bajas con una caída del 6,2%, seguida por Irsa (-4,8%), Transportadora de Gas del Norte (-4,4%), Edenor (-4,2%) y Transener (-4,2%).

El panorama en Wall Street tampoco fue alentador para los papeles argentinos (ADR). Los papeles cerraron la rueda mayoritariamente en rojo, con Mercado Libre como el mayor perdedor de la rueda: el gigante del comercio electrónico se hundió 12,7%, luego de la presentación de sus resultados trimestrales. Le siguieron Banco Supervielle (-7,1%), Irsa (-5,2%), Edenor (-4,5%), Globant (-4,3%) y Transportadora de Gas del Sur (-4,3%).

“Mercado Libre publicó un primer trimestre 2026 con ejecución operativa muy sólida, pero compresión deliberada del margen que el mercado castigó. Las ventas crecieron 49% interanual en dólares a US$8845 millones (el ritmo más alto desde el segundo trimestre de 2022), mientras que el EBIT se contrajo 19,9% interanual a US$611 millones y la ganancia neta fue de US$417 millones”, explicaron desde Delphos Investment.

En el frente cambiario, la jornada transcurrió con relativa calma. El tipo de cambio mayorista, de referencia en el comercio exterior, se ubicó en $1398,48. Fue una leve suba de $2,11 frente al cierre anterior (+0,15%).

El Gobierno dice que el dólar va a estar cada vez más barato

El dólar oficial minorista cerró en las pizarras del Banco Nación $1420, sin variaciones respecto al día anterior. En tanto, el precio promedio en el resto del mercado fue de $1418,34, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

Los tipos de cambio financieros operaron ligeramente al alza. El dólar MEP cerró prácticamente estable a $1427,13. En tanto, el contado con liquidación (CCL) terminó la rueda a $1486,23, un incremento de apenas $1,47 (+0,10%).

“El mercado sigue atento a las compras de dólares del BCRA, con una cosecha gruesa que aún tarda en materializarse, producto de lluvias que demoran la liquidación. Aunque eso, sumado a exportaciones de energía y colocaciones de bonos en el exterior, debería proveer de oferta de divisas”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.