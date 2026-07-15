Cómo es el Bonar 2029, el nuevo bono del Gobierno que paga renta mensual en dólares

Con el objetivo de captar parte de los dólares que quedaron liberados tras el pago de los bonos soberanos de la semana pasada, este miércoles el Gobierno sale al mercado con la primera licitación del Bonar 2029 (AO29). Se trata de un título pensado para los inversores más conservadores, ya que permite generar un flujo mensual de ingresos en dólares.

El instrumento replica el esquema que el Ministerio de Economía estrenó este año con los Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28). Al igual que estos, ofrece un cupón del 6% anual y paga intereses todos los meses, mientras que el capital se devolverá íntegramente al vencimiento, previsto para el 31 de octubre de 2029.

“Invirtiendo el valor de un dos ambientes, US$300.000, se ganarían unos US$83.500 según mi estimación de curva. Son US$1600 mensuales de renta, mejor que un departamento, sin infinitos costos de entrada, salidas, ni problemas”, comparó Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital en X.

La emisión forma parte de la estrategia oficial para profundizar el financiamiento en el mercado local y reducir la dependencia de los mercados internacionales. Además, llega apenas unos pocos días después de que los inversores cobraran el capital e intereses de los bonos Bonares y Globales, un flujo que el Tesoro busca canalizar nuevamente hacia deuda pública.

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Por esa razón, a diferencia de las colocaciones anteriores, en esta primera licitación no habrá un monto máximo de adjudicación para el AO29. El único límite serán los US$2000 millones totales que se emitirán al mercado, una decisión que apunta justamente a facilitar la reinversión de los US$1500 millones de dólares MEP que recibieron los bonistas por el pago de cupones Bonares.

“Esperamos una demanda sólida para el AO29, respaldada por el antecedente reciente del AO28: cada reapertura tuvo una demanda muy superior al cupo, con un bid-to-cover (relación oferta-cobertura) extraordinario que llegó a multiplicar por 17 veces la oferta. El Tesoro aplicó prorrateos muy bajos (5,8% y 14,5%) y las tasas descendieron del 8,6% al 7,8%, reflejando mayor apetito por riesgo argentino y mejores condiciones de mercado. En este contexto, el AO29, pese a extenderse un año más que el AO28, mantiene la misma estructura de pagos al 6% anual pagaderos mensualmente, lo que lo convierte en un instrumento atractivo para el inversor minorista", dijo Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

Desde Cocos Capital también esperan una buena recepción del mercado. Para la sociedad de bolsa, no “sería descabellado pensar” que el Gobierno convalide un “premio” para intentar capturar una mayor demanda. En ese sentido, en caso de salir con una rentabilidad del 8,5%, equivaldría a un precio de US$93,7 por cada US$100 de valor nominal.

Desde Facimex Valores señalaron que el AO29 probablemente se ubique en un rendimiento cercano al 8% efectivo anual, en línea con la referencia que hoy ofrece el Bonar 2029 (AN29). “Este título vence apenas un mes más tarde que el A029 y tiene un cupón muy similar del 6,5%, aunque el pagadero es semestral en vez de mensual”, diferenció.

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Sin embargo, el principal riesgo de este bono sigue siendo el horizonte temporal. A diferencia del Bonar 2027 (AO27), que vence antes de las elecciones presidenciales del año que viene, el AO29 extiende su vida hasta octubre de 2029 y, por lo tanto, incorpora la incertidumbre asociada al próximo ciclo político. Pero el Gobierno apuesta a que la combinación de una renta mensual en dólares y una tasa competitiva resulte suficiente para despertar el interés de los inversores.