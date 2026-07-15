El petróleo retoma la suba y aleja la baja de los combustibles

La escalada bélica en Medio Oriente volvió a meterse en el precio de la nafta. Después de una tregua que había traído algo de alivio, Estados Unidos lanzó anoche una nueva ronda de ataques contra Irán y golpeó instalaciones militares cerca del estrecho de Ormuz, mientras Teherán aseguró haber cerrado nuevamente el paso. El resultado se sintió en el mercado petrolero: el Brent, la cotización de referencia internacional, sube hoy por tercer día consecutivo y cotiza en torno a los US$85 por barril (+1%), tras acumular una suba superior al 11% en los dos días previos.

El tráfico de buques tanque por Ormuz cayó a mínimos de dos meses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar plantas eléctricas y puentes si Irán no negocia, y varios análisis empiezan a señalar un riesgo adicional: que Teherán ordene a sus aliados Houthis bloquear el Bab el-Mandeb, el estrecho que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén. Un funcionario Houthi advirtió que ese cierre podría disparar el crudo hasta US$200 el barril. “Pondría en riesgo simultáneamente las dos arterias energéticas más críticas del mundo”, señaló la consultora Outlier.

La derivada local de ese conflicto se paga en el surtidor. El litro de nafta súper promedió esta semana los $2047 en la Ciudad de Buenos Aires —donde los precios son más bajos por la mayor competencia—, contra los $1566 de principios de año: una suba acumulada del 30,7%. Llenar un tanque de 50 litros pasó de costar $78.300 a casi $102.000 en seis meses.

Los precios de los combustibles están sin cambios desde principios de junio y, pese a la tregua, no se espera que bajen Ricardo Pristupluk

El petróleo llegó a acumular una suba del 67% desde enero, con el Brent tocando picos de US$118 el barril durante el momento más agudo del conflicto. De esa suba, solo el 23% se trasladó al surtidor en menos de dos meses —algo que en gestiones anteriores hubiera sido impensado—, pero eso dejó un atraso de al menos 15% en el precio de las naftas respecto de la paridad de importación. Según datos que YPF presentó ante inversores a principios de mayo, esa brecha llegó a superar el 18%.

La ecuación de YPF

El esquema tiene una lógica financiera concreta. Desde el inicio del conflicto, el Brent trepó con fuerza e YPF optó por no trasladar toda esa suba al surtidor, y aplicó un mecanismo de “amortiguación”. Los precios de los combustibles están sin cambios desde principios de junio y, aunque con la tregua se esperaba que empezaran a bajar, ahora la compañía anticipa que se van a mantener altos. Los precios del combustible se sostendrán aun cuando el petróleo internacional baje, para compensar la diferencia acumulada.

Es lo que la propia YPF resumió en un gráfico difundido entre inversores bajo el título “YPF te ayuda / Vos ayudás a YPF”: la petrolera absorbió durante meses el impacto de la disparada del crudo para no trasladarlo íntegramente al surtidor; ahora, aunque el Brent se aleja de los US$100 y cotiza en torno a los US$85, los precios en la estación de servicio no van a bajar.

El litro de nafta súper promedia $2047 en la Ciudad de Buenos Aires, un 30,7% más que a principios de año Ricardo Pristupluk

YPF concentra el 55% del despacho de combustibles del país. Le siguen Shell con el 19%, Axion con el 14% y Puma Energy con el 5%. Ninguna empresa mueve sus precios hasta que YPF lo hace primero, lo que convierte a la petrolera de mayoría estatal en el regulador informal del mercado. El resto de las compañías replica el esquema de “amortiguación” con algunos días de rezago, para no perder participación frente al líder del sector. Eso explica por qué, pese a la volatilidad del petróleo internacional en las últimas semanas, los carteles de las estaciones de servicio se mantuvieron prácticamente inmóviles en todo el país.

El horizonte, según la propia compañía, es de precios más bajos recién a partir de 2027. “No queremos parar el tren. Por eso nos preparamos para eso, haciendo foco en reducir costos para adaptarnos a los precios bajos”, dijo el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien también confirmó un acuerdo con Tesla para sumar carga de autos eléctricos y baterías en las estaciones de servicio y adelantó que la compañía evalúa abastecerlas con paneles solares.

S&P Global proyecta que el Brent se ubique en torno a los US$70 el barril hacia adelante. Para este año se esperaba un valor algo por debajo de los US$65, pero el precio se disparó hasta los US$118 tras el estallido del conflicto y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% de la producción mundial de petróleo.