Los asesores financieros del país amanecieron hoy con sus teléfonos incendiados. La amplia victoria del candidato de la oposición en las elecciones primarias alteró las variables de la economía e hizo que la jornada iniciara con un dólar que escala a un ritmo frenético y acciones que se desploman con la misma intensidad. En este marco, surge entre los ciudadanos de a pie la preocupación por proteger sus ahorros y la duda sobre si existe alguna decisión de inversión inteligente que se puede tomar en este contexto.

Consultados por LA NACION, expertos del sector financiero recomendaron "no actuar bajo pánico" y señalaron que la única posibilidad de que el horizonte se aclare depende de la actitud que el BCRA, el Gobierno y el equipo económico de Alberto Fernández tomen en lo inmediato.

"Es complicado tomar una decisión inteligente en un momento en el que nadie sabe nada, porque cualquier decisión sensata ahora puede resultar inválida en los próximos dos minutos", apuntó Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones. "El mercado te va a castigar hoy y te va a seguir castigando en tanto no haya una definición que te garantice gobernabilidad hasta octubre y luego una transición ordenada", señaló.

¿Un dólar a $60 es barato o es caro? "Es relativo", apuntó Corujo. "Si se empiezan a dar muestras de racionalidad, por ahí es caro comprar ahora a ese precio. Pero si lo que viene es una transición desordenada, tal vez es barato", apuntó.

De todos modos, la experta en finanzas señaló que quedarse quieto no es la única estrategia válida. "Actuar bajo pánico no es un buen consejo nunca, pero si mirás las caídas de las acciones y ves que todavía tienen más margen para seguir cayendo, entonces desprenderse de las acciones es una opción y yo no le voy a recomendar a nadie que resista si no se siente cómodo con eso", apuntó.

Para Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, "muchas veces se dan estos golpes de mercado que cambian de fondo la perspectivas de las inversiones", aunque no muchas veces con la virulencia de esta ocasión, que comparó con 2001. "La pérdida de valor de las acciones argentinas está más o menos en un tercio de su valor, están cayendo entre 20% y 35% las acciones en dólares en Estados Unidos de la Argentina y hay 12% de suba en los mercados de futuro del dólar y pérdida de paridad de entre US$14 y US$15 dólares en prácticamente todos los bonos en el mercado internacional", enumeró, consultado pasadas las 10.30 de la mañana.

De todos modos, frente a este escenario Neffa aconsejó "no sobrerreaccionar" ni "saltar a invertir en acciones caídas", porque la experiencia indica que muchas veces hay correcciones y retrocesos de la tendencia del mercado, más allá de que es muy improbable que en este caso se revierta la tendencia de fondo. "Estamos entrando a un escenario de nuevos pisos para las variables económicas y en un terreno peligroso para la renta fija", apuntó.

María Laura Tramezzani, managing partner de Action Advisory Group (AAG), recomendó a sus clientes "que esperen hasta que aclare". "El spread financiero que tenés es de más de 10 puntos, lo que quiere decir que la incertidumbre está en todos lados: acciones, bonos, tipo de cambio. No sabemos hacia dónde va esto y el mercado mismo te lo dice: no hagas nada", apuntó.

Incluso cuando es habitual que los inversores más arriesgados saquen provecho de los momentos de crisis, Tramezzani sostuvo que el de hoy es un nivel de turbulencia que excede incluso las mareas que esos inversores experimentados están habituados a navegar. "Para retomar la calma necesitás que el equipo económico de Mauricio Macri se siente con el equipo de Fernández y acuerden acciones conjuntas, porque lo que estás leyendo hoy en el mercado es antagonismo", agregó.

Para Mariano Di Maggio, asesor de Banca Privada de InvertirOnline.com, el principio al que deben aferrarse los inversores en un contexto como este es el de "no desviarse de los objetivos que se plantearon cuando empezaron a invertir". "Es fundamental que miren ese punto de referencia y no se lancen a desarmar posiciones guiados por la volatilidad del corto plazo", sostuvo. El experto consideró que el mercado está operando hoy de manera "emocional" y que por eso sería sensato, antes de decidir comprar o vender dólares, esperar a que el BCRA mueva sus fichas.