Usaba un detector de metales y sin darse cuenta encontró un tesoro de la fiebre del oro

Angus James, un buscador de tesoros aficionado, se encontraba explorando un campo de deportes abandonado cuando realizó un importante hallazgo: una moneda japonesa del siglo XIX.

El hallazgo histórico de Angus James

El hecho ocurrió cuando James estaba con su detector de metales en un campo de deportes abandonado (conocido localmente como “sports oval”) en Australia, situado al norte de la ciudad minera de Ballarat.

El hallazgo es considerado "extremadamente raro" por los especialistas Facebook/GOLD-COIN & RELICS AUSTRALIA

Mientras pasaba el detector, recibió una señal débil. Al limpiar la suciedad, se dio cuenta de que la moneda era de origen japonés y estaba hecha de bronce.

Aunque ya había encontrado piezas de la época de la fiebre del oro en el pasado, no había visto nada parecido a eso, lo que despertó su curiosidad.

“Al principio no tenía ni idea de qué era”, dijo en diálogo con Fox News. Se trata de una pieza histórica, un verdadero tesoro.

El lugar del hallazgo tiene una gran relevancia histórica, ya que funcionó como un campamento durante la fiebre del oro australiana, que comenzó en 1851 y atrajo a buscadores de fortuna de todo el mundo.

Cuál es el contexto histórico de la moneda

La moneda que encontró Angus es una 100 Mon Tenpō Tsūhō, una pieza japonesa del siglo XIX.

Está fabricada con bronce y presenta caracteres chinos, una práctica habitual en la numismática de Japón durante esa época, según consignó Travel Host.

Este tipo de divisa fue acuñada por primera vez por el shogunato de Tokugawa en 1835 Facebook/GOLD-COIN & RELICS AUSTRALIA

El ejemplar se destaca por su estado de conservación. Esto permitió identificar las inscripciones: el término “Tenpō” designa el periodo gubernamental de la era, mientras que “Tsūhō” se traduce como “moneda de curso legal” o “tesoro circulante”.

Con relación a su historia, este tipo de moneda fue acuñada por primera vez por el shogunato de Tokugawa en 1835.

Se mantuvo en circulación durante 40 años hasta la llegada de la Restauración Meiji, de acuerdo con National Geographic.

Los nuevos tesoros encontrados por Angus James

James sostuvo que no esperaba encontrar estos tesoros en la zona, ya que su objetivo inicial eran las monedas y joyas australianas. Sin embargo, ha logrado encontrar otro tipo de reliquias.

“He empezado a desenterrar otras reliquias, entre ellas una hebilla de cinturón que data de alrededor de la década de 1840 y una moneda de intercambio comercial con la fecha de 1855”, dijo el buscador de tesoros.

Angus espera conseguir más tesoros en la zona, por lo que insta a la gente a interesarse por esa actividad.

“La detección de metales es un pasatiempo estupendo. Haces un ejercicio estupendo, respiras aire fresco y además puedes encontrar cosas realmente increíbles”, cerró en Fox News.