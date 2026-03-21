Así es la nueva moneda de 10 centavos que conmemora el 250 aniversario de independencia de EE.UU.

Una moneda emitida en 2026 podría convertirse en una pieza codiciada por coleccionistas debido a su carácter conmemorativo y a los cambios en su diseño. A su vez, la nueva moneda de 10 centavos del programa del Semiquincentenario de Estados Unidos genera un debate público por algunos de sus elementos simbólicos, en particular la ausencia de la tradicional rama de olivo que durante décadas representó la paz.

¿Por qué la nueva moneda de 10 centavos podría ganar valor entre los coleccionistas?

El interés por la nueva moneda se debe en gran parte a su carácter conmemorativo y a su rediseño histórico.

Según el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), la moneda Emerging Liberty Dime de 2026 forma parte del programa del Semiquincentenario de EE.UU., que celebra los 250 años de la independencia del país. El rediseño del dime rige durante 2026 y en 2027 volverá a mostrar a Franklin D. Roosevelt.

La moneda muestra una figura de la Libertad en el anverso y un águila con flechas en el reverso junto a la inscripción “Libertad sobre la tiranía” usmint.gov

La pieza ya despierta expectativas en comunidades de numismática en internet. En foros como Reddit, algunos usuarios ya se preguntan por el posible valor que podrían alcanzar los ejemplares de la Emerging Liberty Dime 1776-2026 si obtienen calificaciones altas de conservación en servicios de certificación.

El interés se explica también por lo que ocurre con otras piezas del mismo programa conmemorativo. Una caja de monedas de 50 centavos de 2026 del Semiquincentenario se vendió recientemente en eBay por unos US$900, pese a que su valor nominal era de US$100.

Características de la nueva moneda de 10 centavos

Según la Casa de la Moneda de Estados Unidos, el reverso de la nueva pieza presenta un águila con la garra derecha vacía y flechas en la izquierda. También incluye la inscripción “LIBERTAD SOBRE LA TIRANÍA”.

En el anverso, la moneda muestra a una figura de la Libertad. El organismo explica que la imagen representa a una “Libertad decidida mientras los vientos de la revolución le acarician el cabello”.

The Washington Post indica que el diseño fue realizado en 2024, cuando fue evaluado por el Comité Asesor de Acuñación de Monedas para Ciudadanos. En octubre de ese año, antes de la reelección de Donald Trump para un segundo mandato, ese comité federal recomendó la propuesta al secretario del Tesoro.

La subdirectora de la Casa de la Moneda, Kristie McNally, declaró en 2025 a The New York Times que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio la aprobación final.

La moneda integra una serie más amplia de piezas rediseñadas que circulan este año para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos. McNally sostuvo en un comunicado que esos diseños, que también alcanzan a las monedas de 5, 25 y 50 centavos, “representan la historia del camino de Estados Unidos hacia una ‘unión más perfecta’ y celebran los ideales de libertad que definen a Estados Unidos”.

El nuevo diseño generó polémica por la eliminación de la tradicional rama de olivo, símbolo histórico de paz usmint.gov

¿Por qué la ausencia de la rama de olivo generó críticas?

Esta semana surgió una polémica en torno al nuevo diseño de la moneda de diez centavos por la eliminación de la rama de olivo, un elemento que históricamente simboliza la paz en la iconografía estadounidense.

El medio Fortune señaló que la omisión resultaba “difícil de interpretar como accidental” ya que la combinación de flechas y rama de olivo forma parte del lenguaje simbólico que Estados Unidos utiliza desde el siglo XVIII.

En el Gran Sello del país, aprobado en 1782, el águila sostiene ambos elementos para representar dos ideas complementarias: la capacidad de defenderse mediante la fuerza militar y, al mismo tiempo, la preferencia por la paz.

El profesor emérito de historia Frank L. Holt, de la Universidad de Houston, también cuestionó el significado del diseño. En declaraciones enviadas por correo electrónico a Fortune, sostuvo que el mensaje ambiguo de la ilustración “condena todo el diseño”, porque elimina un símbolo central del equilibrio que históricamente definió la iconografía nacional.

Sin embargo, Holt añadió que la moneda “es muy anterior” a la operación militar estadounidense de 2026 contra Irán, y advirtió que el caso demuestra “la facilidad con la que un mal diseño puede malinterpretarse o utilizarse indebidamente” en contextos políticos o geopolíticos actuales.

La explicación oficial y el antecedente histórico del diseño

Eric David Custer trabaja para la Casa de la Moneda desde 2008 y fue el responsable del modelo elegido para la pieza del 250° aniversario. El artista medallista dijo a Spotlight PA que su propuesta se inspiró en el Gran Sello de Estados Unidos.

Custer explicó que omitió la rama de olivo para representar a las colonias antes y durante la Revolución Americana. También señaló que dejó una garra vacía para mostrar que la paz todavía no había llegado, aunque se la esperaba.

Los cambios de las monedas en la segunda presidencia de Trump

La controversia se vincula a otras decisiones recientes de la administración Trump sobre el diseño de la moneda estadounidense. Fox News informó en diciembre de 2025 que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, descartó diseños de monedas de US$0,25 elaborados durante la administración Biden para la conmemoración del 250 aniversario. Esto fue luego de considerar que algunas ilustraciones podían leerse como vinculadas con los conceptos “diversidad, equidad e inclusión”.

A su vez The Washington Post detalló que, en el otoño pasado, el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, confirmó que la agencia había diseñado monedas de US$1 con el rostro de Trump para esa misma celebración.

A partir de esos cambios, el senador Jeff Merkley, demócrata por Oregon, sostuvo en un comunicado enviado a ese medio que Trump “está eliminando símbolos nacionales de la moneda, incluida la rama de olivo como símbolo de paz”, al mismo tiempo que intenta sumar su imagen a la próxima moneda de un dólar del Semiquincentenario.

En esa misma declaración, el senador añadió que el simbolismo de esas decisiones apunta a “borrar la historia” de la nación estadounidense, “quitar símbolos de paz y alinear esta fecha importante con la forma en que los autoritarios se celebran a sí mismos en todo el mundo”.