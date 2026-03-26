El BCRA cerró tesorerías regionales y revisa qué hacer con las monedas y billetes residuales

Podría decirse que la “motosierra” llegó al Banco Central (BCRA). Pero es más amplio que eso: la entidad monetaria está procediendo a cerrar 12 tesorerías que estaban emplazadas en distintos puntos del país y a las que usaba para ser más eficiente en la distribución y el abastecimiento de dinero a bancos, ante la fuerte y sostenida caída verificada en la demanda de efectivo.

Además, se estudia qué decisión tomar con lo que podría denominarse “circulación monetaria residual”, es decir, la cantidad de monedas y billetes de baja denominación que aún integran la Base Monetaria (BM), pero que, en muchos casos, ya no se usan para efectuar pagos por su notable desvalorización.

Hoy, la entidad a cargo de Santiago Bausili sigue contando en su balance toda la circulación monetaria asociada a las monedas, es decir, las de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos, como las de 1, 2, 5 y 10 pesos. Según el último dato disponible son 9,738 millones de unidades (la mayor parte de ellas se estima están arrumbadas).

Una serie de monedas de un peso argentino es muy demandada en sitios de subastas y ventas online por un error de impresión

A eso se agregan 468,8 millones de billetes de $10, en muchos casos con alto grado de uso y deterioro (aunque el BCRA progresivamente los retira), que forman parte de los 21 billetes distintos que hoy tienen curso legal en el país, algo que en algunas personas (especialmente las mayores) provoca confusiones en muchos casos muy costosas.

Se trata de un nivel inédito para una economía que busca normalizarse, aunque la fuerte caída en la demanda de efectivo registrada por cambio de hábitos y avance de la digitalización, tienda a transformar a esa anomalía en “anecdótica”. En término de montos, el total es apenas 0,25% de una BM, hoy levemente por debajo de los $40 billones.

Los billetes de menor valor en circualción, sólo el de $5 fue retirado hace unos años

Desde el BCRA aseguran que diariamente realizan distintas acciones para mejorar “la utilidad y calidad de los billetes y monedas en circulación”. En su sitio web citan por caso “el desarrollo de un plan de destrucción de billetes en mal estado y la generación de un mercado para el efectivo, de manera que las entidades financieras puedan volcar su oferta de efectivo excedente o cubrir su demanda de efectivo faltante, sin que los billetes y monedas en circulación tengan que pasar por su casa matriz”.

Pero el desorden vigente hace que hoy, por ejemplo, convivan siete versiones de billetes de $100, partiendo del original que vio luz en 1999 a la última edición de la familia de billetes con imágenes de animales autóctonos, en este caso con un ciervo (taruca) emitida en tiempos de Macri (2028).

Hay 22 billetes distintos de curso legal. No estoy seguro pero debe ser algún tipo de record de la inviabilidad e inaccesibilidad de una moneda de curso legal. pic.twitter.com/gHIXJtKydU — Andrés Snitcofsky (@rusosnith) February 27, 2025

Precisamente, la menor demanda de efectivo es la que estuvo detrás del achicamiento de estructura que lleva adelante el BCRA, al resolver el cierre de los tesoros que tenía en Paraná, San Juan, Bahía Blanca, Salta, Río Gallegos, Río IV, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Río Grande, La Pampa, Misiones y Formosa.

“Es una decisión 100 % técnica, sustentada en cuestiones geográficas y operativas (tamaño de las bóvedas, cantidad de personas y flujo de envíos, entre otros aspectos) y que se lleva adelante cuando el circulante, que históricamente representó el 6% del PBI, hoy representa apenas el 2% ante el crecimiento de los medios electrónicos de pago”, explicaron desde esa entidad.

El crecimiento de los pagos con transferencia. Compumar

“Son tesoros que, en algunos casos, recibían menos de un vuelo mensual de abastecimiento”, acotaron, antes de explicar que a las 32 personas que trabajaban en esas dependencias “se les ofrecerá relocalizarlas en el tesoro más próximo a su provincia o en la sede central del BCRA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Al respecto aclararon que los tesoros regionales que seguirán en funcionamiento están ubicados en las ciudades de Mar del Plata, Neuquén, Tucumán, Trelew, Mendoza, Rosario, Corrientes, Jujuy y Córdoba.