Crece el monto de dólares que los argentinos guardan “debajo del colchón” pese al pedido del Gobierno

Pese a la baja de la inflación que registró la economía desde el pico de 2024 y al insistente pedido del Gobierno para que los ciudadanos saquen sus dólares “del colchón”, mediante blanqueos y otro tipo de iniciativas, los datos oficiales muestran que el stock de divisas que los argentinos guardan fuera del sistema no para de crecer.

Es un comportamiento consolidado a lo largo de los años, entre inestabilidad, alza del costo de vida, pérdida del poder adquisitivo y controles de capitales, que impactan negativamente en la confianza en el peso. El escenario se verifica en los números oficiales presentados hoy por el Indec, que informó que los argentinos guardan fuera del sistema fondos por más de US$285.114 millones.

Las cifras fueron actualizadas hoy por parte del ente estadístico en su informe trimestral “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”, y corresponden al segundo trimestre de 2026.

El dólar es la moneda elegida por muchos hogares argentinos como refugio para sus ahorros Freepik - Freepik

El nuevo dato informado por el Indec surge del segmento “Otras inversiones” de la sección de “Posición de inversión internacional” en el mencionado informe. Es un número que incluye todo el dinero que los argentinos tienen atesorado en cajas de seguridad, los fondos en cuentas bancarias declaradas en el exterior y los billetes guardados “bajo el colchón”, tanto en dólares como en otras divisas.

Al observar su movimiento en los últimos años, se observa un lento pero sostenido crecimiento, que acompaña la dinámica de estancamiento del nivel de actividad, caída de los ingresos, fragmentación del mercado laboral, aun pese a la desaceleración inflacionaria y las iniciativas oficiales (blanqueos, ley de Inocencia Fiscal) que apuntan a generar incentivos para el desarme de estas posiciones y el ingreso de ese dinero al mercado de capitales local.

El cuarto trimestre de 2025 estuvo marcado por una fuert demanda de dólares antes de las elecciones legislativas.

La salida de capitales del sistema financiero argentino, la formación de activos externos y la dolarización de ahorros por parte de los ciudadanos es un proceso que desde hace décadas condiciona a la economía argentina, y atravesó a gobiernos y diferentes administraciones.

Sucesivas crisis económicas, cepos, confiscaciones de depósitos, inflación, cambios de moneda, déficit fiscal, emisión y pérdida del poder adquisitivo configuraron, además, un escenario de desconfianza hacia el sistema financiero local y de debilitamiento del peso, una moneda que para muchos argentinos con capacidad de ahorro no es funcional como refugio para ese capital.

El stock de dinero atesorado fuera del sistema se puede comparar con el último blanqueo de capitales impulsado por la gestión de Javier Milei en 2024. Bajo ese esquema, que incluyó la posibilidad de regularizar billetes y otros instrumentos financieros, el dinero en efectivo exteriorizado fue de US$22.165 millones, según AFIP (hoy ARCA).

Al cotejarlo, es un monto que no llega a representar el 8% del total de ahorros estimados que los argentinos guardan fuera del sistema local. También se puede comparar el monto con las reservas brutas que informó el BCRA, que se ubican en US$47.482 millones. Es decir, los argentinos guardan fuera del sistema más de seis veces el total de reservas brutas de la autoridad monetaria.

El informe del Indec también consideró otros segmentos en los cuales los argentinos mantienen sus ahorros fuera del sistema financiero local. Según lo publicado, en el concepto de “Inversión directa” (bienes, propiedades u otros activos físicos), los argentinos tenían declarados al último trimestre de 2025 US$56.304 millones. Son US$734 millones más que en el tercer trimestre del año y US$2743 millones en la comparación interanual.

La categoría “Inversiones de cartera”, que incluye títulos públicos, acciones y otros instrumentos financieros, asciende a US$130.639 millones y es el de mayor crecimiento interanual: aumentó un 21,6% con respecto a los US$107.420 millones del segundo trimestre de 2025 (son US$23.219 millones).

Por último, el informe del Indec confirmó el resultado superavitario de la cuenta corriente. Es el saldo neto que refleja el ingreso y salida de divisas por bienes, servicios y otros rubros, que en el primer trimestre del año había arrojado un saldo negativo de US$1651 millones. En el segundo trimestre, pico estacional de la liquidación del agro y el efecto de la suba en el precio de la energía por la guerra en Irán, la cuenta fue superavitaria por US2214 millones.

En 2025, el saldo anual de la cuenta corriente, según las estimaciones del Indec, había sido deficitario en US$7582 millones.