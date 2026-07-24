El Gobierno asegura que la política monetaria no se toca tras los dichos del vocero sobre el dólar a $1800

En el Gobierno ratificó que la política monetaria no se toca. La necesidad de subrayar el concepto fue porque el vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo anoche en un streaming oficialista que “es una posibilidad” que el dólar suba a $1800 en los próximos meses y su traspié forzó a una ratificación.

Fuentes autorizadas de la Casa Rosada aseguraron a LA NACION que no va a haber ninguna modificación en la estrategia cambiaria oficialista.

“No hay nada; Ravier se equivocó”, resumieron en las altas esferas del Gobierno para intentar desactivar los comentarios que hizo el funcionario que está encargado de llevar la voz del presidente Javier Milei.

En La Misa, el programa que conduce Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en el streaming oficialista Carajo, Ravier argumentó: “Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos estaban en un tipo de cambio en $15, se fue a $60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1500 a $6000. En 2002, el tipo de cambio pasó de $1 a $3; sería como hoy pasar de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700, para dentro de unos meses es una posibilidad”.

Esta tarde, fuentes oficiales remarcaron: “Descartado que eso suceda [lo del dólar a $1800]. No está en la planificación”.

Asimismo, otra de las voces importantes de La Libertad Avanza (LLA) expuso que la continuidad de la política cambiaria actual se evidencia a través de los movimientos del Banco Central de este año. “Mirá la cantidad de dólares que compró el BCRA en las últimas jornadas. El valor del dólar se mantiene por las compras del Central”, explicó esa fuente para dejar de lado un escenario de corrección del tipo de cambio a los niveles que mencionó Ravier.

Los dichos de Ravier sobre un posible dólar a $1800

En el programa La Misa, Ravier quiso referirse a la estabilidad del tipo de cambio durante la gestión Milei, pero, en eso, deslizó como un escenario posible que el dólar se ubique entre $1700 y $1800, lo que implicaría una devaluación de entre 13% y 20%.

El portavoz, en conversación con Parisini y el resto de los panelistas libertarios, afirmó que el Gobierno hizo “todo” en materia macroeconómica para evitar cualquier consecuencia de un shock externo o cualquier “temblor posible”.

Las declaraciones del vocero sobre un tema ultrasensible en la Argentina -como el dólar-, pero que no ocupaba la agenda actual, generaron malestar en el oficialismo.

Más allá de que sus laderos libertarios buscaron –una vez más– decir que al vocero lo habían “sacado de contexto”, una fuente importante del oficialismo admitió: “Viene derrapando”.

LA NACION contó más temprano que fueron tales las rispideces que en Balcarce 50 monitorearon si los dichos del reemplazante de Manuel Adorni tenían coletazos en la cotización.

Este viernes, el dólar oficial minorista se ubicó en los $1515-$1520, aproximadamente 0,3% arriba que en su cierre anterior. La suba fue leve, pero de todas formas el dólar se posicionó en su máximo del año.

“Es un buen comunicador, vamos a esperar que no patine más”, buscaban convencerse en el mundillo libertario. De momento no parece que Ravier vaya a quedar fuera del puesto.

El vocero presidencial, Adrián Ravier

Desde su incorporación, no obstante, el vocero incurrió en una serie de traspiés que generaron ruido en la comunicación de la Casa Rosada. Pero este fue el más fuerte porque tocó el plano económico, que siempre es el que predomina para Milei.

Antes, por ejemplo, Ravier dijo que el Gobierno “no coincidía” con la frase del capitán de la selección, Lionel Messi, respecto de que hay gente que no llega a fin de mes; y después, a través de la Oficina de Respuesta Oficial, la Casa Rosada afirmó que era “totalmente cierto” que hay gente “que la está pasando mal” y le endilgó responsabilidades por eso al kirchnerismo.

También Ravier en un mensaje en sus redes sugirió que la Argentina era “un país bananero”, pero luego afirmó que esa fue una “mala interpretación de algunos medios”.

Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores.



La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 18, 2026

Además, el martes, en su última conferencia de prensa, leyó la respuesta a una pregunta que le hicieron, pero, en eso, se dio cuenta de que la réplica que tenía escrita correspondía a otro tema.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1978, pero instalado en La Pampa, Ravier es economista especializado en teoría monetaria, ciclos económicos, finanzas públicas e historia del pensamiento económico. Entró a la política como diputado nacional libertario y, en la Cámara baja, integró la comisión de Presupuesto y Hacienda.