Dólar BROU: por qué los pesos argentinos no valen casi nada en Uruguay

Para comprar un solo dólar en Uruguay hacen falta $44,15 pesos uruguayos u $883 pesos argentinos Fuente: Archivo

Para comprar un solo dólar en Uruguay hacen falta 44,15 pesos uruguayos u 883 pesos argentinos. Ese número es hasta seis veces mayor que los $156 que son necesarios para comprar un billete estadounidense en el mercado cambiario oficial local (cierre minorista de ayer con impuesto PAIS y 35% a cuenta de Ganancias), y se reflejaba hoy en las pantallas del Banco República (BROU), el más grande del país vecino.

En las redes lo llaman "dólar BROU", y así es la cotización que recogen algunas cuentas dedicadas a las finanzas, como @iFinanzasARS. Ese número es el cociente entre el valor de venta del dólar contra pesos uruguayos y del valor al que se "toman" los pesos argentinos allí (valor de compra).

Lo llamativo es que, en un año, el "dólar BROU" creció 512%. Pasó de unos $144, en febrero de 2020, a $883, en el mismo mes de 2021. La respuesta no es tanto por el dividendo (que marca la relación del peso uruguayo con respecto al dólar), sino por el divisor (que marca la relación del peso argentino con respecto al uruguayo).

En un año, el "dólar BROU" creció 512% Fuente: Archivo

Según datos del BROU, el 31 de diciembre el valor de compra del billete estadounidense era de 41,25 uruguayos y del peso argentino, 0,07 uruguayos. Al cierre de enero, los valores eran 41,10 y 0,05, respectivamente.

Es decir, y siempre tomando los precios de compra, el valor del dólar en Uruguay retrocedió 0,36%; en tanto, el peso argentino se "abarató" un 28,57% con respecto al peso uruguayo. Ese porcentaje no guarda relación con la depreciación del peso argentino, en el orden del 4% en el transcurso de enero.

Según datos del BROU, el 31 de diciembre el valor de compra del billete estadounidense era de 41,25 uruguayos y del peso argentino, 0,07 uruguayos Fuente: Archivo

El "precio" de un dólar a 883 pesos argentinoses casi ficticio o "por cortesía", explican quienes conocen el mercado cambiario uruguayo. Casi no hay personas que quieran cambiar casi nueve billetes "de Eva Perón" por un billete verde, y mucho menos en tiempos de pandemia y fronteras cerradas, explica Waldemar Álvarez, director de Gales Servicios Financieros y presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay

"Es absurdo el precio del peso argentino, porque no nos olvidemos que en pandemia pasaron muchas cosas: se cortaron los viajes a Uruguay y no hay turistas ni de la Argentina ni de Brasil", detalla Álvarez. Hoy no hay ni oferta ni demanda de pesos argentinos, señala, y da un ejemplo: en la sucursal de Punta del Este de la entidad financiera que maneja no se compró ni un billete local.

La respuesta a las variaciones bruscas en la relación de precio entre el peso uruguayo y el peso argentino se encuentra en las noticias que llegan desde este lado del charco, apunta. Por un lado, se mira el valor del dólar blue y, por el otro, la inestabilidad económica que vive el país. Después, todo se dirime entre una oferta "asustada" con los titulares de los diarios argentinos y una demanda casi inexistente.

"En Uruguay, nadie necesita ni quiere comprar un peso argentino", dice Ignacio Munyo, doctor en Economía Crédito: Shutterstock

"En Uruguay, nadie necesita ni quiere comprar un peso argentino", dice Ignacio Munyo, doctor en Economía y director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres). En el país vecino, explica, el esquema cambiario es uno de flotación con algo de intervención por parte del Banco Central. La venta minorista es libre y no hay mercado paralelo, dice.

En esa venta minorista libre, entonces, las entidades financieras, las casas de cambio y los bancos deciden qué precio ponerle a cada moneda. "Y ese precio, en el caso del peso argentino, refleja toda la información disponible para los agentes, hoy rodeada de incertidumbre: no sabemos qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional, si van a estar los dólares que necesita el sector privado ni cómo será la política económica del Gobierno", describe.

Con esta información en mente, Munyo imagina un escenario posible cuando abran las fronteras: "Dado el diferencial de precios, Uruguay está históricamente caro para los argentinos, por lo que hoy es muy atractivo para nosotros ir a comprar a la Argentina, porque el cambio acá se hace al dólar blue", detalla.

Con la colaboración de Nelson Fernández

