Asesinaron a un menor de 16 años en un intenso tiroteo en el barrio Nuevo Golf

MAR DEL PLATA.- Una impresionante balacera en calles del barrio Nuevo Golf, en la zona sudoeste de la ciudad, terminó con un menor de 16 años asesinado de un balazo en la cabeza, un auto volcado y un sospechoso del crimen detenido y con una herida en la cabeza, también presuntamente por proyectil de un arma de fuego.

La violencia se desató a media tarde y, según testigos, tuvo a varios participantes que no dudaron en gatillar una y otra vez. El adolescente cayó en el piso, fue rescatado y trasladado por un grupo de personas hasta un centro de salud próximo, donde se constató su fallecimiento.

Este es el tercer crimen que se comete en la ciudad en lo que va del año. La zona en donde se cometió el asesinato tiene antecedentes de enfrentamientos graves, también con varias muertes en sucesivos episodios. Es, además, uno de los focos fuertes de narcomenudeo en el distrito.

Las autoridades policiales, con intervención de la Justicia, avanzaron pronto con la investigación de este homicidio y consiguieron aprehender a un sospechoso de ser autor del disparo mortal.

La primera reconstrucción de los hechos, lograda por efectivos de fuerza de seguridad e investigadores de la fiscalía, detallan que el menor asesinado circulaba en una moto. Y que su atacante y asesino marchaba en el interior de un Fiat Palio que, en medio de este tiroteo, quedó volcado y con el techo perforado por las balas.

Los tres homicidios registrados en esta ciudad ocurrieron en esta misma semana. El primero ocurrió en la denominada Villa Gascón, en el frente oeste de la ciudad. Allí un muchacho de 24 años murió de un disparo de arma de fuego. Lo impactaron por la espalda y se lo relaciona con la venta de drogas en esa zona.

El segundo crimen fue este jueves, en el barrio Bernardino Rivadavia. En este caso el asesinado fue un hombre de 63 al que le faltaba parte de una de las piernas. Murió apuñalado por un hombre y su pareja, dentro de su domicilio. Los detenidos aseguraron que fue en reacción por un supuesto intento de abuso a la mujer.