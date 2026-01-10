Las protestas en Irán se extienden a más de 100 ciudades, el régimen redobla la represión y Trump lanza otra advertencia

TEHERÁN. – La ola de protestas que empezó hace dos semanas se extendió a más de 100 ciudades de Irán este sábado, pese a los temores de una brutal represión y luego de más de dos días sin acceso a Internet durante el mayor movimiento de protesta contra el gobierno en más de tres años.

Las autoridades iraníes advirtieron este sábado que podrían intensificar la represión contra las masivas manifestaciones, mientras que el presidente Estados Unidos, Donald Trump, alentó a los manifestantes y reiteró su voluntad de intervenir.

Las protestas suponen el mayor desafío interno en al menos tres años para los gobernantes clericales de Irán, que parecen más vulnerables que en anteriores brotes de agitación, en medio de una grave situación económica y tras la guerra de 12 días con Israel del año pasado.

En los últimos dos días se registraron nuevas protestas en varios barrios de Teherán y en ciudades como Rasht en el norte, Tabriz en el noroeste y Shiraz y Kerman en el sur, según distintos videos, aunque un apagón de Internet dispuesto por el gobierno dificulta el registro.

Imágenes de una protesta en la noche de este sábado mostraban una multitud concentrándose en un distrito del norte de Teherán. Las imágenes mostraban a manifestantes llevando a cabo un cacerolazo, tirando petardos en la plaza Punak de la capital y gritando lemas en apoyo a la dinastía Pahlavi, derrocada por la Revolución Islámica de 1979.

El hijo exiliado del último sha, que se convirtió en una voz prominente en la fragmentada oposición, hizo su más enérgico llamado hasta ahora para que las protestas se conviertan en una revuelta para derrocar a las autoridades clericales, que conducen una cerrada teocracia.

En un video publicado en X, Reza Pahlavi, residente en Estados Unidos, dijo que la República Islámica será vencida. El dirigente instó a la población a tomar los centros de sus ciudades y dijo que se preparaba para regresar pronto. “Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos", afirmó.

El líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, había arremetido el viernes contra los “vándalos” que según él están detrás de las protestas. “Estamos en plena guerra”, lanzó por su parte Alí Larijani, uno de sus consejeros, al frente de la máxima instancia de seguridad del país, denunciando “incidentes orquestados desde el exterior”.

Autos incendiados durante la protestas en Teherán Social Media - ZUMA Press Wire

Este sábado, la televisión estatal difundió imágenes de los funerales de miembros de las fuerzas de seguridad muertos durante las protestas.

Las protestas se extendieron por todo el país desde el 28 de diciembre. Comenzaron como respuesta a la inflación galopante y rápidamente se politizaron, con manifestantes que exigen el fin del régimen clerical. Las autoridades acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar el malestar.

Se extienden las protestas

Al menos 65 personas han muerto desde entonces, la mayoría manifestantes, según informó la organización de derechos humanos Activistas de Derechos Humanos en Irán. Además, más de 2300 personas han sido arrestadas en la ola de protestas que se extendió a más de 100 ciudades.

Un testigo en el oeste de Irán, contactado por teléfono, afirmó que la poderosa Guardia Revolucionaria estaba desplegada y abrió fuego en la zona desde la que hablaba, mientras la agencia de noticias semioficial Tasnim informaba de la detención de 100 “alborotadores armados” en la ciudad de Baharestan, cerca de Teherán.

En un comunicado, la Guardia Revolucionaria, la fuerza de élite que ya fue movilizada para sofocar protestas en el pasado, dijo que “terroristas” atacaron bases militares y policiales en las noches del jueves y viernes, con un saldo de varios muertos civiles y de personal de seguridad, además de propiedades incendiadas. Según el comunicado, salvaguardar los logros de la Revolución Islámica y mantener la seguridad era una “línea roja”.

En la imagen, captada con un celular en medio de las restricciones a las comunicaciones, muestra las protestas en Teherán UGC

El Ejército regular también subió con un comunicado en el mismo sentido, donde afirmó que “salvaguardaría firmemente los intereses nacionales, la infraestructura estratégica y la propiedad pública”. Culpó además a Israel y a lo que denominó grupos terroristas por los disturbios y prometió “frustrar las conspiraciones del enemigo”.

La promesa de intervención del Ejército representó una escalada de las autoridades, que inicialmente habían adoptado un tono más conciliador con los manifestantes. Hasta ahora, solo la policía y las fuerzas de seguridad paramilitares habían participado en la represión.

Un médico del noroeste de Irán informó que el viernes un gran número de manifestantes heridos fueron trasladados a hospitales. Algunos sufrieron graves golpes, con heridas en la cabeza, fracturas en los miembros y cortes profundos. Al menos 20 de las personas hospitalizadas recibieron disparos con munición real, cinco de las cuales murieron.

Adam Rousselle, investigador de Militant Wire, una red de expertos que examina armas utilizadas por actores no estatales, afirmó que las armas utilizadas incluían un lanzacohetes portátil y una escopeta que puede cargarse con perdigones o munición más pesada.

Un manifiestante retiró la bandera de Irán de la embajada en Londres Foto captura

Los servicios de seguridad también reaccionaron violentamente a las protestas ocurridas a principios de semana en la provincia kurda de Ilam, en el sur del país, según organizaciones de derechos humanos, entre ellas Hengaw. Hengaw también afirmó que las fuerzas de seguridad dispararon a corta distancia, y dejaron varios heridos.

Nueva advertencia de Trump

Donald Trump, quien amenazó repetidamente con intervenir en los últimos días, insistió este sábado con otro mensaje en las redes alentando a los manifestantes y retomando sus advertencias previas de entrar al ruedo. “Irán mira hacia la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!”, exclamó el mandatario.

Trump ha incluido a Irán en la lista de lugares donde podría intervenir desde la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro hace una semana, el exitoso operativo de sus fuerzas especiales que le dio alas para extender su visión hacia otros focos de conflicto. Estados Unidos ya bombardeó instalaciones nucleares y militares iraníes en un ataque de junio pasado.

Según reveló este sábado The Wall Street Journal, funcionarios de la administración Trump mantuvieron conversaciones preliminares sobre cómo llevar a cabo un nuevo ataque si fuera necesario para cumplir las amenazas del mandatario, incluyendo qué sitios podrían ser atacados.

El dirigente opositor Reza Pahlavi, hijo del derrocado sha de Irán Mohammad Reza Pahlavi Thomas Padilla - AP

Una opción es un ataque aéreo a gran escala contra múltiples objetivos militares, según un funcionario. Otra fuente indicó que no había consenso sobre el curso de acción a seguir y que hasta ahora no se movilizó equipo ni personal militar en preparación para un ataque.

Las fuentes señalaron que estas conversaciones forman parte de la planificación normal, y que no había indicios de un ataque inminente contra Irán.

Eel fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquiera que participe en las protestas será considerado un “enemigo de Dios”, un cargo que conlleva la pena de muerte. La declaración transmitida por la televisión estatal iraní indicó que incluso aquellos que “ayudaron a los alborotadores” enfrentarán el cargo.

“Los fiscales deben, con cuidado y sin demora, al emitir acusaciones, preparar las bases para el juicio y la confrontación decisiva con aquellos que, al traicionar a la nación y generar inseguridad, buscan la dominación extranjera sobre el país", se afirma en el comunicado. “Los procedimientos deben llevarse a cabo sin tolerancia, compasión o indulgencia”.

El Ministerio de Inteligencia iraní también envió mensajes de texto a los iraníes instándolos a espiar las protestas y pidiendo a los padres que impidieran que sus hijos participaran. La inteligencia iraní pidió a los destinatarios que enviaran imágenes de “tráfico sospechoso, destrucción o quema de propiedad pública y carreteras”.

Otro mensaje pedía a la gente que “informara a sus hijos sobre las consecuencias de cooperar con mercenarios terroristas, lo cual constituye un ejemplo de traición a la patria".

Este sábado también salió a la luz que la Premio Nobel de la Paz 2023 y activista de derechos humanos Narges Mohammadi sufrió “severas palizas” en prisión tras ser arrestada por las autoridades el 12 de diciembre.

Agencias AP, AFP y Reuters