Dólar: cómo fue la intervención oficial para contener la escalada

Tras el marcado incremento del tipo de cambio en los últimos días, el Banco Central (BCRA) intensificó sus esfuerzos para amortiguar la tendencia alcista mediante intervenciones en el mercado de futuros y en bonos dollar-linked. El fenómeno, que llevó al dólar a comercializarse por encima de los $1500 en algunos bancos, obligó al oficialismo a desplegar herramientas específicas para contener la escalada.

En lo que va del mes, el dólar oficial minorista acumula una suba de $55 (4,5%), mientras que el mayorista aumenta $70 (4,9%). Esta presión cambiaria se fue intensificando en los últimos días: esta semana se incrementaron aproximadamente $15. De todos modos, desde la intervención del oficial en el mercado cambiario, mantienen cierta estabilidad, aunque en su valor más alto del año.

Por un lado, parte de la presión cambiaria se da por un fortalecimiento del dólar a nivel internacional, lo que presiona al tipo de cambio real. Un informe de 1816 puntualizó que “en el último mes y medio los mercados de monedas, deuda y commodities han mostrado una volatilidad inusual, como consecuencia de factores geopolíticos y de los vaivenes de las acciones de empresas tecnológicas”. Esto impulsó el tipo de cambio, aunque la cotización se mantiene por debajo del techo de la banda cambiaria.

Desde Delphos Inversiones indicaron que los inversores buscaron cobertura ante la suba del tipo de cambio a través del bono dollar-linked (TZV26), próximo a vencer. Al fijarse su valor en $1477, los tenedores optaron por compras estratégicas para asegurar ganancias de corto plazo.

Cómo fue la intervención

Así intervino ayer el BCRA para contener el dólar [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Para moderar la presión sobre el tipo de cambio, el Central ejecutó una estrategia de intervención en tres frentes:

Venta de cartera propia: se desprendió de títulos dollar linked de su propia cartera para abastecer la demanda de cobertura del mercado.

se desprendió de títulos dollar linked de su propia cartera para abastecer la demanda de cobertura del mercado. Mercado de futuros: la autoridad monetaria se posicionó como contrapartida en el mercado de futuros, que registró volúmenes elevados y un interés abierto que se expandió en torno a 108.000 contratos durante la rueda. Al respecto, desde Delphos Inversiones detallaron: “Como el BCRA convalidó esa cobertura a tasas atractivas, el sintético de tasa fija —compuesto por un dollar-linked y una posición vendida en futuros— terminó rindiendo por encima del bono de tasa fija propiamente dicho (T30J6), con 0,5% adicional de tasa directa”.

la autoridad monetaria se posicionó como contrapartida en el mercado de futuros, que registró volúmenes elevados y un interés abierto que se expandió en torno a 108.000 contratos durante la rueda. Al respecto, desde Delphos Inversiones detallaron: “Como el BCRA convalidó esa cobertura a tasas atractivas, el sintético de tasa fija —compuesto por un dollar-linked y una posición vendida en futuros— terminó rindiendo por encima del bono de tasa fija propiamente dicho (T30J6), con 0,5% adicional de tasa directa”. Acumulación de reservas: si bien el Central mantiene la política de cerrar todas las jornadas con saldo positivo —acumulando más de US$11.000 millones en lo que va de 2026—, las compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de las últimas diez ruedas han sido las más bajas del año. Es más, ayer tomó cerca de 1,2 billones de pesos en la rueda REPO, un registro que no se veía desde principios de abril.

A partir de la intervención del Gobierno, el dólar se mantiene estavble en su valor más alto del año Southern Wind - Shutterstock

La intervención tiene un costo en términos de liquidez del sistema. Un reporte de IEB advirtió: “La mayor demanda de pesos transaccionales, típica de esta época del año, sumada a una menor liquidez —producto de ventas de títulos dollar-linked superiores a las compras de divisas del BCRA—, resultó en un colchón de liquidez más ajustado”. Esta situación se reflejó en la tasa de caución, que alcanzó picos del 31% TNA durante la jornada.