Dólar: el blue sigue escalando y está cerca de tocar los $210

La escalada del dólar blue continúa. Luego de haber permanecido en calma desde finales de febrero, un combo de “malas noticias” para la Argentina rompió con el veranito cambiario que transitaban los tipos de cambio libre. Hoy están cerca de romper la barrera de los $210, cuando tan solo una semana atrás rondaban los $190.

Por sexta rueda consecutiva, el tipo de cambio paralelo avanza. Este martes se vende en los arbolitos porteños a $209, $3,50 más caro que en la jornada previa (+1,7%). Si se lo contrasta frente al lunes pasado, cuando aún se vendía a $195 -valor que había sostenido durante una semana entera-, ya acumula una escalada de $14.

Para Fernando Marull, economista de FMyA, hay varios factores que explican por qué los dólares libres se despertaron. Entre ellos, un contexto global “más difícil” (en mayo se avecina una nueva suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos), el mayor gasto del Estado “por el nuevo plan Platita” que equivale al 0,3% del PBI, y la posibilidad de que el Banco Central (BCRA) tenga que endurecer el cepo para volver a comprar reservas. “Llamaba la atención que el dólar no reaccione”, mencionó.

Por segunda rueda consecutiva, los dólares financieros se mantienen estables, luego de que la semana pasada hayan registrado un ascenso de $18. Hoy el dólar MEP mediante la compra-venta de bonos AL30 se vende a $208,29 (+0,2%); mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) se ofrece a $209,14 (-0,1%).

“En un contexto de fuerte presión inflacionaria, aceleración del crawling peg (devaluación diaria) y un CCL que tocó mínimos en términos reales en los últimos años, el rebote de la semana pasada fue algo esperable en el mercado, donde observamos ciertas tomas de ganancias en activos en moneda local. La incertidumbre respecto al cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), haciendo foco en el déficit primario y la acumulación de reservas, no ayudo en este sentido, cómo así tampoco las novedades de nuevos subsidios y el impuesto a las ganancias inesperadas”, agregó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

En cuanto al dólar oficial mayorista, hoy aparece en pantallas a $114,84. De esta forma, la brecha con el dólar blue se ensancha a un 82%. A comienzos de año, con un paralelo en récord históricos y un tipo de cambio oficial atrasado, la misma superaba el 100%.

El dólar oficial minorista se ofrece en los principales bancos del país a un valor promedio de $119,94, según la información que publica el Banco Central diariamente. El dólar “solidario”, que tiene un recargo del 30% por el impuesto PAIS y otro 35% a cuenta de Ganancias, alcanza los $197,90.

Bonos y acciones, en caída

Tras la escalada de más de 40 puntos que registró el riesgo país ayer, hoy el índice elaborado por el JP Morgan arrancó la jornada estable en los 1780 puntos básicos. No obstante, los bonos del último canje de deuda operan en terreno negativo: en el exterior se hunden hasta 6,4% (Global 2046) y un 1,3% a nivel local (Bonar 2029).

El mercado sigue de cerca el confinamiento en China

Con respecto al S&P Merval, este martes se suma al pesimismo que transitan las principales bolsas del mundo y se ubica en las 90.036 unidades, una caída del 1,2% frente al cierre previo. La baja es encabezada por el Banco Macro (-2,5%), Loma Negra (-2,5%) y el Banco Supervielle (-2,4%).

Lo mismo sucede con las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, más conocidas como ADR. Los papeles de Globant descienden 5,9%, seguidos por los de YPF (-3,9%), el Banco Macro (-3,6%), el Banco Supervielle (-3,2%) y Loma Negra (-3,1%).

Por estos días los mercados internacionales siguen de cerca el confinamiento en China, tras la aparición de una nueva ola de Covid-19, y los resultados de los balances trimestrales de las compañías más grandes del mundo. En ese contexto, hoy el tecnológico Nasdaq retrocede 2,92%, el S&P500 un 1,7%, y el industrial Dow Jones, un 1,32%.