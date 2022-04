Melconian: “Este gobierno sólo trata de llegar y ni siquiera es una crítica”

POSADAS.- Carlos Melconian presentó ayer en Misiones ante empresarios de la región los lineamientos del Plan Económico 2023 que está preparando la Fundación Mediterránea “para quien gobierne” en el próximo mandato. De la misma forma que hizo este think tank sponsoreado por grandes empresas con Domingo Cavallo y el Plan de Convertibilidad, que terminó con la hiperinflación de Raúl Alfonsín y Carlos Menem de fines de los 80 y comienzos de los 90.

“Este gobierno sólo trata de llegar”, dijo Melconian, al trazar un diagnóstico sobre la economía que recibirá el próximo Presidente. “Y ni siquiera es una crítica”, matizó. El economista asumió como nuevo jefe del Ieral el año pasado (el instituto de estudios económicos de la Mediterránea) y explicó que el objetivo del gobierno de Alberto Fernández es “durar y llegar una vez más (al final del mandato) y que le falta ya cada vez menos, una segunda mitad”.

“El nuevo gobierno no va a recibir una economía creciendo. Va a haber desbalance macro, déficit fiscal, no va a haber reservas en el Banco Central”, enumeró. Sobre la inflación señaló que “es indistinto si es 50, 60 o 65 por ciento anual”, y agregó: “En ese caso voy a decir displicentemente: esto ya lo vimos”.

“Lo que tenemos que saber es si la Argentina tiene hiperinflación o no, que no es un supuesto de trabajo”, señaló, y dejó picando que es un escenario posible de acá a 2023.

Melconian llegó a Posadas en el marco de una gira que realiza por varias provincias para presentar los lineamientos del plan económico que está diseñando junto a un equipo de colaboradores. Antes estuvo reunido con el gobernador Oscar Herrera Ahuad, de quien dijo que “entiende de qué estamos hablando”.

Melconian en Posadas, ayer, durante la presentación del plan económico que elabora desde Fundación Mediterréanea Gentileza C Milciades

Después de la exposición se quedó unos minutos charlando y se fue al aeropuerto a tomar un vuelo privado con destino a Salta, donde va a exponer hoy. Antes se presentó en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. “Vamos a ir a las 23 gobernaciones”, señaló.

Llegó acompañado por Pía Astori, hija de Piero Astori, el empresario de la construcción cordobés que impulsó la Fundación Mediterránea junto a Fulvio Pagani y otros. También viaja con Marcos Brito (Macro), Enrique Szewach (se sumó al Ieral) y otros empresarios que lo acompañan.

En la capital misionera lo escucharon empresarios de todos los rubros, como Marcelo Zbikoski (colectivos), Pablo y Silvana Ratti (construcción), Diego Barrios (comercio), Gustavo Quatrin (Playadito), José “Pepe” Stepaniuk (Mate Rojo), Victor Saguier (La Cachuera), Pedro Puerta (Yerbatera Misiones/Nobleza Gaucha), Guillermo Fachinello (Apicofom), Gerardo Díaz Beltrán (ex titular de CAME), Gustavo Cetrángolo (Forestal Oberá) y Stuart Navajas (Las Marías), entre otros.

Astori recordó en la presentación el aporte de tres empresarios del Nordeste que fueron un puntal para la Mediterránea: Don Adolfo Navajas Artazsa, Eduardo “Cacho” Zbikoski y Omar Ratti, enumeró.

“Somos apartidarios”, repitió la empresaria cordobesa en la presentación, dejando en claro que el trabajo que está desarrollando la Fundación Mediterránea se va a ofrecer a quien llegue, sea quien sea. “Yo era chica cuando fue lo de Domingo Cavallo, pero sí, es algo parecido lo que estamos intentando”, dijo Astori, en diálogo con LA NACIÓN.

La dolarización: espejitos de colores

En la presentación de los lineamientos sobre los que construirá su “Programa Económico”, Melconian se hizo un espacio para criticar la idea de dolarización o de eliminar el Banco Central, tal como proponen algunos economistas, como Javier Milei.

Llamó a “no caer en los extremos de decir cierro el Banco Central”, y completó: “No tengo problemas con ningún político en la Argentina, pero tienen que entender que hemos venido acá a generar un cambio de régimen, un shock con racionalidad, no con espejitos de colores”.

“Los extremos son el hartazgo y el cansancio de la gente, pero al día siguiente tenés que poner una solución racional arriba de la mesa”, graficó. Además, explicó: “Cuando Cavallo arma la Convertibilidad empareja los dólares (de las reservas) con los pesos (en circulación), el pasivo del BCRA. Es una fantasía la dolarización, un brete mediático de golpe para poner un tema arriba de la mesa”.

Melconian evitó hablar de las medidas económicas que está preparando, pero dejó en claro que habrá que hacer un ajuste y que los desequilibrios macroeconómicos se originaron por el exceso de gasto público que se produjo en los dos gobiernos de Cristina Kirchner y que Macri no supo corregir. “Hay como 4 puntos del PBI (de déficit) que están en jubilaciones, subsidios, planes sociales y a nivel de gasto público provincial en sueldos, no lo puedo ocultar esto. No le queremos meter miedo a nadie, pero no vamos a mentir”, avisó.

“La contracara de esto fue que mataron al sector privado con más impuestos y aún así hay déficit fiscal, que se financió con deuda y se defaulteó y ahora con emisión e inflación”, aseguró. Y después agregó que “no hay que tener miedo a ningún ajuste”.