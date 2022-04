Con la presencia de Guzmán, los empresarios se reúnen en Neuquén para debatir sobre la agenda energética

El mundo empresarial energético se reunirá mañana en Neuquén para debatir la “transición energética”, donde el gas tendrá un protagonismo especial. En este caso, no será por la escasez que se espera para el invierno, sino que se hablará sobre las posibilidades que tiene la Argentina de acelerar la transición a formas de generación más limpias. Para ello, confirmó su presencia en el evento organizado por IDEA el ministro de Economía, Martín Guzmán, que en los últimos meses viró a un mayor involucramiento del sector.

La Argentina tiene la ventaja de tener gran variedad de fuentes de energía. En los últimos cuatro años, la generación eólica y solar creció hasta representar el 12% de la matriz energética total. Sin embargo, al ser una generación intermitente (depende del sol y del viento), se cree que el gas seguirá siendo primordial en los próximos años para tener como energía base. Es por ello que el evento se desarrollará a pocos kilómetros de Vaca Muerta, la segunda formación no convencional de gas más grande del mundo.

“La principal fuente de energía para la Argentina será Vaca Muerta, por lo menos en los próximos años. Y no es inconsistente con que crezca la energía eólica y solar. También está en estudio los proyectos de hidrógeno verde. En IDEA somos anti grieta para todo y creemos que es innecesaria la discusión de fósiles o renovables. La bendición que tenemos en la Argentina es que tenemos recursos de las dos. En Alemania es fácil decir no al petróleo, porque ellos no lo producen. Acá tenemos una posición privilegiada”, dice Daniel González, director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Para el exCEO de YPF, en la Argentina hay una “sensación de oportunidad perdida” con respecto a Vaca Muerta. “Por eso nosotros queremos agregar nuestro granito de arena y decir que no puede ser una oportunidad perdida. La demanda de petróleo seguirá creciendo. El petróleo cada día constituirá una caja más chica de la matriz energética global, pero en términos absolutos seguirá creciendo seguro 10 años más”, indicó.

En datos aportó que hace 25 años, la Argentina exportaba 350.000 barriles diarios, mientras hoy exporta 60.000 barriles. “Es verdad que ahora también se consume mucho más, pero se puede estar mejorar la balanza comercial energética. Si aumentamos 20% las exportaciones totales del país, no hay más restricción externa. Y hay que trasladar eso también a gas, para sustituir importaciones”, señaló.

Para hablar sobre estos temas, mañana se reunirán los ejecutivos de las principales petroleras del país (YPF, Pan American Energy, Total, Exxon, Tecpetrol, Vista, CGC, Pluespetrol), de las empresas de transporte de gas (TGN y TGS) y de energía eléctrica (YPF Luz, Genneia). También estará Gabriela Aguilar, gerente general de Excelerate, la empresa estadounidense encargada de la recepción del gas natural importado (GNL) que se importa por barcos.

En el cierre del evento estará Guzmán, quien seguramente contará sobre los proyectos de GNL que debatió la semana pasada en las reuniones del G-20. El sector público también contará con la presencia de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

En IDEA señalaron que no “acorralarán” al ministro con preocupaciones sobre las cuestiones macro, sino que solo se hablará de la “visión que tiene el sector privado sobre lo que hay que hacer en la Argentina para transitar la transición energética”. Por ejemplo, tampoco se tratará la preocupación por la el impuesto a la “renta inesperada”, de la cual también se beneficiaron los exportadores de petróleo.

En general, los empresarios señalan que para desarrollar todo el potencial de Vaca Muerta son condiciones necesarias la estabilidad macro, el cumplimiento de las reglas de juego, la libre disponibilidad de divisas y la seguridad jurídica.

“El evento no tocará nada sobre un montón de temas que sí van a abordar en el Coloquio de IDEA. El evento es para hablar de transición energética y el ministro de Economía está invitado como titular de la Secretaría de Energía”, dijo González.