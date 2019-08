A pesar de que se preveía un viento de cola por la baja de la tasa de la FED, la primera reacción de los mercados fue mala Fuente: Archivo - Crédito: José Luis González/Reuters

El dólar hoy subía 51 centavos en el mercado mayorista, en un movimiento que acompaña la tendencia de las monedas de América Latina. A las 11.15 cotizaba a $44,39, cuando ayer había cerrado a $43,88, lo que implica un depreciación del tipo de cambio de 1,16%.

En tanto, en la región, las demás monedas también perdían valor frente al dólar. Son los casos del real (0,26%), el peso uruguayo (0,70%), el chileno (1,18%), el colombiano (1,58% ) y el mexicano (0,13%).

Como contrapartida, el índice dólar, que compara a la moneda estadounidense contra otras, se fortalecía un 0,22%.

Por otro lado, en el Banco Nación, que tiene una de las cotizaciones más bajas del mercado, el dólar se vende al público a $45,40, 55 centavos sobre el cierre de ayer, mientras que otras entidades lo ofrecen a $45,90.

Ayer, la reserva federal de los Estados Unidos (FED) redujo las tasas en 25 puntos básicos, el primer recorte desde la crisis financiera mundial en 2008, lo que suponía una bocanada de aire fresco para los emergentes por la posibilidad de ingreso de capitales. Sin embargo, la primera reacción del mercado hoy es mala según el head Portfolio Manager de fondos de Cohen, Diego Falcone. "El recorte de tasas de la FED iba a ayudar a las monedas emergentes en la medida en que fuera el esperado por el mercado y de acuerdo con el mensaje que diera con posterioridad. Lo que dijeron ayer es que es una baja para reducir la probabilidad de que la economía estadounidense entre en crisis. Pero no hay una crisis, con lo que no hay motivos para seguir bajando. El mercado se lo tomó mal y es lo que estamos viendo", afirmó.

A pesar de esto dijo que este momento se trata de una "foto", de "una primera sensación", pero que el anuncio de ayer fue positivo y en los próximos meses los países emergentes se recuperarían.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler dijo que la reacción del mercado es "ilógica". "No es lógico que el dólar suba con una baja de tasa. La suba se da cuando la tasa sube no cuando se debilita la moneda. Vemos una suba a nivel internacional y dentro de eso la Argentina en el promedio. El movimiento no es algo dramático para el Banco Central pero hay que ver cómo sigue", opinó y remarcó igual que Falcone que el anuncio de ayer fue positivo.

"Que baje la tasa es positivo para un país necesitado de fondos. El dinero es más barato en el mundo lo cual es bueno más allá de que tenemos que resolver cuestiones macro y volver a generar confianza", cerró.