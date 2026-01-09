Inflación de diciembre: el IPC en la ciudad fue del 2,7% y cerró 2025 con un 31,8%

La inflación en la ciudad de Buenos Aires sumó en diciembre otro mes de aceleración. Luego del rebote que mostró el indicador en noviembre, el IPC porteño subió otros 0,3 puntos porcentuales y marcó el mes pasado un 2,7% (había sido 2,4% en noviembre).

Los datos fueron publicados hoy por el Idecba (Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y marcan que el alza del costo de vida en 2025 para los porteños fue del 31,8%, lejos del 136,7% de 2024.

El aumento de la nafta impactó en la inflación de diciembre. Marcelo Aguilar Lopez

La aceleración del índice de inflación del último mes del año, habitualmente marcado por mayores ajustes de precios, se explicó fundamentalmente por los combustibles (nafta y gasoil) y las subas en el boleto de colectivo y subte, además de la carne y las tarifas de los servicios públicos.

De esta manera, el IPC porteño confirma las proyecciones de consultoras privadas, que anticipan un mes de alza en la inflación mensual, que a nivel nacional se ubicaría en torno al 2,5%. El dato oficial del Indec se publicará el próximo martes.

Al interior del IPC porteño, la categoría de Transporte fue la de mayor variación, con una suba mensual del 5,5% (34,8% interanual). Dentro de este segmento, que explicó 0,59 puntos porcentuales de la inflación, incidieron especialmente los incrementos en el precio de combustibles (naftas y gasoil) y el incremento en el boleto de colectivo urbano.

El rubro alimentos y bebidas, el de mayor ponderación dentro de la canasta que mide el Idecba, tuvo un aumento del 2,4% promedio en el mes (28,8% interanual). Los principales impulsos estuvieron en el precio de la carne (7,4%), el pan y los cereales (2%) y las frutas (3,7%). En sentido inverso, hubo baja promedio en el precio de verduras, tubérculos y legumbres (-5,9%).