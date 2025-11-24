Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 24 de noviembre
Por el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, hoy el mercado cambiario está cerrado y el único tipo de cambio que opera es el dólar cripto; ¿a cuánto cerró la moneda estadounidense el jueves?
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1400,00Venta$1450,00
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1885,0
Dólar CCL
Venta$1504,24
Dólar MEP
Venta$1459,48
Dólar mayorista
Venta$1405,00
Euro
Compra$1585,00Venta$1685,00
¿Se puede comprar dólares hoy?
El mercado cambiario no estará abierto hoy y volverá a funcionar mañana, martes 25 de noviembre. Eso se debe a que el listado de feriados bancarios de 2025 que determinó Banco Central (BCRA) incluye el feriado del lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional. Por lo tanto, en este día la atención al público de los bancos se mantiene cerrada.
A cuánto cerró cada tipo de dólar el jueves pasado
Esta fue la cotización de cada una de las divisas el jueves 20 de noviembre, el último día hábil del mercado cambiario:
- Mayorista: $1405
- Oficial: $1434,85
- Blue: $1425
- Tarjeta: $1865,30
- MEP: $1453,57
- CCL: $1488,78
- 1
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 23 de noviembre
- 2
Murió el actor Isaac Eisen, recordado por ATAV y Todo x 2 pesos
- 3
Martín Fierro Latino 2025: la intimidad de la ceremonia en Miami y todos los ganadores
- 4
La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: “A Estudiantes nadie lo llevará por delante”