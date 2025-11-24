LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 24 de noviembre

Por el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, hoy el mercado cambiario está cerrado y el único tipo de cambio que opera es el dólar cripto; ¿a cuánto cerró la moneda estadounidense el jueves?

La cotización del dólar este lunes 24 de noviembre
Cotización del dólar de hoy

¿Se puede comprar dólares hoy?

El mercado cambiario no estará abierto hoy y volverá a funcionar mañana, martes 25 de noviembre. Eso se debe a que el listado de feriados bancarios de 2025 que determinó Banco Central (BCRA) incluye el feriado del lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional. Por lo tanto, en este día la atención al público de los bancos se mantiene cerrada.

A cuánto cerró cada tipo de dólar el jueves pasado

Esta fue la cotización de cada una de las divisas el jueves 20 de noviembre, el último día hábil del mercado cambiario:

  • Mayorista: $1405
  • Oficial: $1434,85
  • Blue: $1425
  • Tarjeta: $1865,30
  • MEP: $1453,57
  • CCL: $1488,78
