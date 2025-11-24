Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 24 de noviembre

El mercado cambiario no estará abierto hoy y volverá a funcionar mañana, martes 25 de noviembre. Eso se debe a que el listado de feriados bancarios de 2025 que determinó Banco Central (BCRA) incluye el feriado del lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional. Por lo tanto, en este día la atención al público de los bancos se mantiene cerrada.