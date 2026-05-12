Leve baja de las acciones argentinas en un contexto de alta tensión mundial

En medio de un clima internacional tenso por el conflicto en Medio Oriente, las acciones de empresas argentinas muestran un rendimiento negativo en la mañana del martes.

Los títulos que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) muestran una tendencia a la baja que se observa en los papeles del sector financiero y del energético. Banco Supervielle baja 3,4%; BBVA, 2,8%; Edenor, 2,8% y Grupo Financiero Galicia, 2,5%.

El Merval, por su parte, desciende 0,8% en las primeras operaciones de la mañana, hasta las 2.811.148,98 unidades. Retroceden principalmente Banco Supervielle (-3,7%), Banco Macro (-2,9%) y BBVA (-2,5%). La nota disonante la da Transener, que sube 5,3%.

El mundo no está muy distinto. Las acciones internacionales, de hecho, cotizan mayormente a la baja. A pesar del optimismo por el repunte récord en Wall Street del último lunes, la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán impulsa el precio del petróleo, por lo que el crudo incrementó cerca de un 3% este martes. Esto genera cierto nerviosismo en los inversores.

Es así que los índices de Wall Street operan en rojo, con un repliegue en los valores de las acciones tecnológicas. El índice Nasdaq retrocede 1,4%, hasta los 703,48 puntos. En tanto, el S&P 500, que posee a las mayores empresas del mercado, cede 0,8% y alcanza las 733,66 unidades, mientras que el Dow Jones pierde 0,6%, hasta las 494,51 unidades.

Los mercados tiran a la baja en un contexto marcado por la Guerra en Medio Oriente y la buba del precio del petróleo (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Por su parte, el riesgo país se mantiene por debajo de los 500 puntos básicos, una barrera que perforó ayer. En la segunda rueda de la semana se mantiene sin cambios en las 496 unidades, de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil.

Se trata del valor más bajo desde fines de enero, cuando llegó a tocar un piso de 484 puntos básicos. En lo que va del mes, el indicador elaborado por JP Morgan retrocedió 62 unidades (-12,3%) tras tocar los 558 puntos básicos el pasado 4 de mayo. Esto es resultado, entre otras cosas, del cambio de nota de la deuda argentina de CCC+ a B- por parte de Fitch la semana pasada.

En cuanto a los bonos, los títulos soberanos ceden hasta 0,6%, en el caso del AE38D; mientras que los globales retroceden hasta el 0,4% (GD30D).

La cotización del dólar hoy

La cotización del dólar este martes 12 de mayo

En el mercado de cambios, el dólar oficial mayorista mantiene su tendencia bajista de ayer, en sintonía con un mes que se caracteriza por una mayor oferta de divisas por las liquidaciones del campo. En la apertura de la jornada de este martes, cotiza a $1387,32, lo que equivale a una baja diaria de $5,63 (-0,40%).

Por su parte, la divisa minorista figura sin cambios en el Banco Nación, puesto que se vende a $1415. El precio promedio en otros bancos ronda los $1416,20, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el BCRA.

En tanto, los dólares financieros presentan leves subas este martes. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1427,53, un 0,2% más que la jornada anterior. El contado con liquidación (CCL) aumenta 0,5% y cotiza a $1487,07.