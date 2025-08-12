Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 12 de agosto
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1335 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1339,16 para la misma operación
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1321
- Oficial: $1339,16
- Blue: $1335
- Tarjeta: $1740,91
- MEP: $1324,54
- CCL: $1328,62
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿De cuánto fue la inflación de junio?
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,6% por ciento en junio. De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de mayo (1,5%), pero por debajo de lo esperado por el mercado. Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 15,1% en el primer semestre de 2025. En tanto, sumó 39,4% en los últimos 12 meses.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
La divisa minorista cerró el lunes a $1296,89 para la compra y $1339,16 para la venta. El dólar oficial se ubicó en los $1335 para venta en el Banco Nación.
