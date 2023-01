Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 28 de enero

escuchar

Este sábado 28 de enero no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue, se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

Los registros del último viernes permitirán el cálculo en pesos y las posibles variantes para determinados bienes o servicios, ligados a la cotización de la moneda estadounidense.

Así, el dólar oficial, que habitualmente difunde el Banco Nación, cotizó el viernes a $184,25 para la compra y $192,25 para la venta. Estos valores sirven para el cálculo de los dólares diferenciales, que se utilizan en distintas actividades de la economía argentina.

Tomando la cotización del dólar oficial como punto de partida, se puede calcular de manera exacta el valor del dólar ahorro, el dólar Qatar, el dólar tarjeta para turistas; los dólares financieros como el Dólar Contado con Liquidación (CCL) o el dólar MEP, entre otros.

Esta semana el dólar blue tuvo su cotización nominal más alta

Por su parte, el dólar blue, que se mueve en el mercado paralelo de divisas, se ubicó en $382 para la compra y $386 para la venta. Se trata del valor más alto respecto de sus registros históricos y, hasta el momento, es el tipo de dólar más caro del mercado.

En lo que va de 2023, el dólar blue se había comportado con una tendencia alcista y, en determinadas jornadas, alcanzó un récord en su valor nominal. En la última jornada hábil subió $1 respecto de la cotización del día previo y así superó nuevamente su propio techo.

El dólar blue es un valor de referencia para muchas actividades, y es billete disponible para quienes no pueden acceder a la compra de divisas mediante el mercado oficial, debido a las diversas restricciones que forman parte del cepo cambiario.

Así cotizaron los distintos tipos de dólar en el último día hábil

Dólar oficial : el cambio oficial se sitúa en $184,25 para la compra y $192,25 para la venta

: el cambio oficial se sitúa en $184,25 para la compra y $192,25 para la venta Dólar blue : el valor de compra se ubica en $382 y el de venta en $386

: el valor de compra se ubica en $382 y el de venta en $386 Dólar MEP : la compra a través del mercado electrónico de pagos cotiza a $356,75

: la compra a través del mercado electrónico de pagos cotiza a $356,75 CCL (contado con liquidación): el valor es de $369,94

(contado con liquidación): el valor es de $369,94 Dólar mayorista : su valor de compra es de $185,52; y el de venta, $185,72

: su valor de compra es de $185,52; y el de venta, $185,72 Dólar Qatar: cotiza a $373,22

Los tipos de cambios financieros no registraron grandes variaciones en la última jornada hábil. El dólar Bolsa (MEP) se negoció en el mercado de capitales a $356,75.

En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) finalizó el día posicionado en $369,94.

La deuda externa privada creció otro 8,5%, impulsada por el cepo cambiario

La deuda externa del sector privado local creció otro 8,5% durante el tercer trimestre del año pasado al sumar ese stock otros US$7128 millones y alcanzar un total de US$91.364 millones, según el informe que divulgó el Banco Central (BCRA) con datos de fines de septiembre. La expansión fue básicamente explicada por “el incremento de la deuda comercial, ya que la deuda financiera mostró cancelaciones netas en el tercer trimestre.”, reconoce esa entidad, es decir, deriva de la obligación que le impuso a muchas empresas de financiar con créditos externos sus operaciones de comercio exterior para poder concretarla, ante la falta de reservas.

Los argentinos que se benefician con la cotización del dólar tarjeta

Los empleados de embajadas, expatriados y freelancers locales que trabajan para afuera son los grupos que, al contar con tarjetas emitidas en el exterior, pueden realizar compras con un tipo de cambio diferenciado. El llamado dólar tarjeta para turistas cuenta con una cotización superior a la del dólar oficial, por lo que estos compradores se ven beneficiados a la hora de realizar sus consumos en el país.

En la normativa del Banco Central se menciona a los no residentes en general, y no hay un impedimento para estos grupos puntuales. Así como no están excluidos de usar el dólar tarjeta para turistas, tampoco es posible controlar sus consumos ni diferenciarlos para que los montos sean convertidos al cambio oficial.

LA NACION