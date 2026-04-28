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Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este martes 28 de abril

Ayer, la divisa oficial cerró a $1440 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo cotizó a $1420 para la misma operación

A cuánto está el dólar hoy (imagen representativa creada con IA)
A cuánto está el dólar hoy (imagen representativa creada con IA)

Cotización del dólar de hoy

Ayer el dólar oficial aumentó $20 y cerró en $1440 para la venta; por su parte, el blue se ubicó en los $1430 para la misma operación.

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, lunes 27 de abril, a $1390 para la compra y a $1440 para la venta.

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