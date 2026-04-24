Con el dólar calmo, la demanda volvió a retroceder en marzo

Los datos oficiales confirmaron lo que se presumía: la demanda de dólares cayó en marzo. Se suele mover al alza cada vez que el billete sube de cotización y tiende a desinflarse cuando comienza a estabilizarse.

Las “personas humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera por US$2470 millones, cifra inferior a los US$2552 millones que habían adquirido en febrero y más lejos aún de los US$3146 millones que demandaron en enero. Así, el acumulado de compras minoristas en el año llega a US$8168 millones.

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, durante su presentación en el IAEF Jorge Wohlert

A su vez, medida por la compra neta de billetes y transferencias de divisas sin fines específicos, la demanda llegó a US$1782 millones, retrocediendo 16,4% respecto de febrero y marcando el menor nivel desde noviembre pasado. Interanualmente creció más de diez veces, aunque se trata de un dato anecdótico porque en marzo de 2025 aún regía el cepo y la demanda estaba severamente limitada.

El balance reportó incluso que los US$2470 millones comprados por individuos fueron explicados principalmente por gastos corrientes (US$1300 millones), mientras que unos US$600 millones constituyeron ahorros en moneda extranjera en cuentas locales y cerca de US$100 millones fueron destinados a formación de activos externos. Ofrece así un grado de detalle sobre estos movimientos que hasta ahora no se hacía público.

El menor apetito por el dólar, que había sido adelantado por el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, semanas atrás, en Washington, durante una ponencia ante inversores internacionales, fue confirmado hoy al conocerse el balance cambiario que esa entidad publica al cierre de cada mes, con datos del período previo.

En esa oportunidad, Werning buscó convencer a su auditorio de que el Gobierno está en camino de lograr que el ente monetario recupere una tenencia de reservas propia positiva, en línea con lo pactado con el FMI.

La cuenta cambiaria sigue mejorando

El informe conocido hoy confirma los dichos del funcionario, especialmente en relación con una mejora de la cuenta corriente cambiaria, una variable muy seguida por los mercados porque refleja el saldo total entre el ingreso y la salida de divisas del país.

Si bien el resultado de esa cuenta fue negativo en marzo, lo fue por apenas US$88 millones, un número que contrasta de manera palmaria con el rojo de US$1674 millones registrado en el mismo mes del año pasado y que representa la sexta mejora mensual consecutiva.

El resultado del mes “se explicó por los egresos netos de las cuentas ‘Ingreso primario’ (US$1321 millones) y ‘Servicios’ (US$522 millones), parcialmente compensados por los ingresos netos de ‘Bienes’ (US$1737 millones) e ‘Ingreso secundario’ (US$17 millones)”, detalla el informe oficial.

Esta nueva mejora se registró pese a que la salida neta por remisión de utilidades de empresas al exterior fue de US$876 millones, el mayor nivel desde mayo de 2019, al quedar habilitados esos giros tras casi siete años de estar impedidos.

Detalle de la demanda de individuos

Otro dato significativo es que bajó el déficit de la cuenta de servicios, al caer el turismo emisivo, aunque se descuenta que volverá a moverse al alza en los próximos meses por gastos vinculados con viajes para presenciar el Mundial de fútbol.

La cuenta “Servicios” registró un déficit de unos US$522 millones en el tercer mes del año, y la estimación de la cuenta “Viajes y pasajes” a través del mercado de cambios resultó en egresos netos por US$393 millones, producto de egresos brutos por unos US$780 millones e ingresos brutos cercanos a US$387 millones.

El resto de los movimientos en el rubro “Servicios” se explicó por los egresos netos de “Otros servicios” (US$ 244 millones), “Fletes y seguros” (US$114 millones) y de bienes despachados mediante servicios postales (US$98 millones), que fueron parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de “Servicios empresariales, profesionales y técnicos” (US$327 millones).

La que cerró más deficitaria fue la cuenta cambiaria financiera: salieron por ese canal US$2255 millones en marzo. Todo por fuertes “rojos” del sector financiero (US$1742 millones) y del gobierno nacional y el BCRA (US$1044 millones), parcialmente compensados por los ingresos netos por US$543 millones aportados por el sector privado no financiero.

Balance Cambiario (Bienes)👇🏻



Cobro Expo: 7.329 MM

Pago de Impo: 5.592 MM pic.twitter.com/iW0YqQ4zUZ — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) April 24, 2026

Y la que hizo el mejor aporte fue la cuenta de bienes, que cerró con un saldo positivo de US$1737 millones (aunque algo menor al de enero y febrero), dado que se registraron cobros de exportaciones por US$7329 millones y pagos por importaciones por US$5592 millones, hizo notar el economista Amílcar Collante, de Profit Consultores.