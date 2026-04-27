El dólar subió $20 y alcanzó el valor más alto en más de un mes

El mercado de cambios arranca la semana presionado al alza. A pesar de que las liquidaciones por parte del sector agropecuario se mantienen firmes, tanto el dólar oficial como los financieros vuelven a subir este lunes, ante una mayor demanda por el cierre de posiciones de fin de mes y el desarme de estrategias de carry trade.

Este fue el caso del tipo de cambio oficial mayorista, que cerró a $1417,01, equivalente a un avance diario de $18,50 (+1,32%). Se trató de uno de los valores nominales más altos desde mediados de marzo, aunque todavía está a 19,8% de distancia del techo de la banda de flotación, que se ubica en $1698,36.

Para Fernando Marull, economista de FMyA, puntualmente hoy las cotizaciones se vieron presionadas al alza porque se fijaba el precio del dólar de los bonos dollar-linked que pagan el próximo 30 de abril. “Eso provocó que hoy haya una mayor demanda”, explicó.

La tendencia se replicó en el dólar oficial minorista. En la ventanilla del Banco Nación, esta cotización se consiguió a $1440, unos $20 más frente al cierre del viernes pasado (+1,4%). En este caso, no tocaba estos valores desde el 9 de marzo pasado. En tanto, el precio promedio del mercado fue de $1437,76, según el relevamiento de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El carry trade consiste en invertir en pesos, para más adelante dolarizar las ganancias

“El movimiento del dólar responde a un conjunto de factores. Es cierto que está comenzando a ingresar la liquidación del agro, pero hay que recordar que el productor recibe pesos. Con esos pesos paga lo que debe y financia la próxima campaña, pero luego queda un sobrante. ¿Qué va a hacer con eso? Ahí se ven las opciones en pesos, que también terminan impactando en el tipo de cambio. Para quienes tienen capacidad de ahorro, hoy el dólar luce atractivo“, dijo el analista financiero Christian Buteler.

Para el especialista, a esto se le suma el posible cierre de posiciones de carry trade, estrategia financiera que consiste en posicionarse en tasas en pesos para después dolarizar las ganancias. Solo en la última semana, la suba del dólar hizo que se pierdan los rendimientos que generó el carry en el último mes.

“La tasa en pesos no es competitiva, no te incentiva a colocarte en pesos. Y el riesgo es que el tipo de cambio corrija, estando lejos del techo de la banda. Por eso hubo más demanda estos días”, completó Buteler.

Los tipos de cambio financieros también arrancaron el lunes al alza. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1454,96, una suba de $16,62 respecto al cierre previo (+1,2%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) avanza $19,57 y se ubica en $1517,68 (+1,3%).

La suba del dólar se da a pesar de una mayor oferta por el sector agropecuario Shutterstock

En las cuevas que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1425. Se trata de una suba de $5 frente al viernes (+0,4%), y se convierte en la cotización minorista más barata del mercado de cambios.

“Pese a que la liquidación del agro se mantiene firme, la compresión de tasas de interés en pesos en las últimas semanas, un tipo de cambio que venía presionado a la baja y una inflación resistente llevaron al mercado a empezar a cerrar posiciones de carry trade, presionando el dólar al alza”, sumaron desde Cohen Aliados Financieros.

Por otro lado, el riesgo país sube 18 unidades y este lunes se ubica en 575 puntos básicos (+3,23%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Se trata del valor más alto de las últimas dos semanas.

El avance del riesgo país es consecuencia de la baja que presentan los bonos soberanos denominados en dólares. En la primera rueda de la semana, los títulos Bonares retroceden 0,5% (AL41D), mientras que los Globales muestran un rojo del 0,6% (GD35D).

Los números en verde sí se ven en la Bolsa porteña. Hoy, el índice accionario S&P Merval trepa 1,1% y cotiza en 2.873.339 unidades, equivalentes a US$1893 al ajustar por el contado con liqui. Entre las acciones líderes, las mayores subas de la rueda son para Cresud (+3,3%), Irsa (+3%), Ternium (+2,4%), BBVA (+2%) y Telecom Argentina (+1,8%).

Entrevista de José Luis Daza, viceministro de Economía, en LN+

“Más allá de lo que pueda pasar en el plano local, el Merval vuelve a quedar condicionado a lo que suceda en Medio Oriente. La semana pasada hubo varias idas y vueltas en torno a las negociaciones por una desescalada, lo que mantuvo la tensión latente. En ese contexto, cualquier novedad puede impactar en el precio del crudo y sostener la volatilidad global", remarcaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Actualmente, el precio del Brent se ubica por encima de los US$101,80 el barril.

En la Bolsa de Nueva York, el comportamiento de los papeles argentinos es mixto. Por un lado, se destacan durante la rueda las acciones de Cresud (+1,9%), Mercado Libre (+1,7%) y Banco Macro (+0,8%). Por el otro, ceden Telecom Argentina (-2,6%), Central Puerto (-1,3%) y Corporación América (-1%).