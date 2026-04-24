Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este viernes 24 de abril

La inflación de marzo volvió a acelerarse, lleva diez meses sin bajar y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. El Gobierno y los economistas privados creen que en este mes se ralentizará.

La Inflación de marzo se ubica por encima del 3%, según las estimaciones privadas