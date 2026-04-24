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Dólar hoy, dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotizan este viernes 24 de abril

La divisa oficial operó a $1415 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1420 para la misma operación

A cuánto está el dólar este viernes 24 de abril (imagen representativa realizada con IA)
A cuánto está el dólar este viernes 24 de abril (imagen representativa realizada con IA)

Cotización del dólar de hoy

Ayer, el dólar oficial se posicionó en $1415 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el blue se ubicó en los $1420 para la misma operación. Cómo se comportaron los dólares financieros y qué inflación se espera en los próximos meses.

De cuánto fue la inflación de marzo

La inflación de marzo volvió a acelerarse, lleva diez meses sin bajar y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. El Gobierno y los economistas privados creen que en este mes se ralentizará.

La Inflación de marzo se ubica por encima del 3%, según las estimaciones privadas
La Inflación de marzo se ubica por encima del 3%, según las estimaciones privadas

8:48 24 de Marzo de 2026 ¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este jueves 23 de abril a $1365 para la compra y a $1415 para la venta.

Por Edith Cantizano
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