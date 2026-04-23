Dólar blue y SIRA: prorrogan por tercera vez el secreto de sumario para seguir investigando

El juez federal Ariel Lijo prorrogó en las últimas horas el secreto de sumario en la causa que investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con financistas para acceder al dólar oficial y donde se detectaron coimas de hasta 15% en al menos cuatro permisos para importar.

Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que la causa seguirá bajo secreto otros diez días hábiles “para terminar de hacer las medidas de prueba que están pendientes”. Es la tercera vez que se prorroga ese plazo, algo poco habitual.

La causa investiga la relación entre funcionarios del Banco Central y un grupo de financistas entre los que estaban Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas), entre otros. Ese vínculo quedó expuesto en una serie de audios grabados por Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. En una de esas grabaciones, una funcionaria del BCRA, Romina García, aseguraba que había “gente de arriba entongada”. Se refería a las autoridades del Central durante la gestión de Miguel Ángel Pesce.

El fiscal Franco Picardi, que tiene delega la investigación, tiene en la mira a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras, encargados de controlar a las casas de cambio. Todos fueron allanados el 30 de diciembre en sus domicilios. Les secuestraron teléfonos y computadoras que ahora están siendo analizadas.

En marzo se realizó otra tanda de allanamientos. La Justicia fue a buscar documentación sobre una veintena de empresas entre las que se destacan Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y Goat SA, entre otras.

Entre las personas allanadas aparecía Alejandro “El Turco” Calian, conocido en el mundo del fútbol por su llegada directa a un grupo reducido de la Selección argentina, especialmente a Rodrigo De Paul.

Alejandro Calian y Rodrigo De Paul Instagram

La causa apunta al denominado rulo financiero, que hace referencia a la adquisición de dólares oficiales y su comercialización en el mercado paralelo. Es decir, comprar barato y vender caro. El esquema está compuesto por tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio, y compradores o personas que demandaran las divisas.

Durante la investigación se encontraron pruebas, tal como adelantó LA NACION, que por lo menos cuatro empresarios habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar durante el último lapso del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, en la parte más restrictiva del cepo cambiario.

El esquema, que evaluaba la capacidad económica y financiera de las empresas que requerían importar, dependía de varios organismos en simultáneo: la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio, todas dependencias en las que Massa tuvo en su momento una influencia decisiva.

El fiscal Picardi tendría detectado no solo a los empresarios que habrían aceptado pagar y los respectivos porcentajes, sino los montos de las operaciones en cuestión, que hasta el momento superan los US$3,5 millones. Se trata, en los cuatro casos, de permisos por importaciones que efectivamente se hicieron, no de operaciones simuladas, como ha ocurrido y se investiga en otras causas.