Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este martes 21 de abril
Ayer la divisa oficial cerró a $1400 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1410 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1350,00Venta$1400,00
Dólar blue
Compra$1390,00Venta$1410,00
Dólar tarjeta
Venta$1820,00
Dólar CCL
Venta$1456,95
Dólar MEP
Venta$1411,56
Dólar mayorista
Venta$1377,00
Euro
Compra$1570,00Venta$1670,00
Este lunes 20 de abril el dólar oficial presentó una suba y cerró a $1400 para la venta. Mientras tanto, el blue se posicionó en los $1410 para la misma operación.
¿A qué hora abre el dólar?
A partir de las 10, el Banco Central (BCRA), que controla la cotización del dólar oficial (tanto minorista como mayorista), difunde el valor de la moneda. En tanto, el valor de referencia del dólar blue se conoce un poco más tarde. Entre las 11 y las 11.30 horas, las financieras y cuevas de la City porteña arrojan una cotización del dólar paralelo.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Mayorista: $1377
- Oficial: $1400
- Blue: $1410
- Tarjeta: $1820
- MEP: $1411,56
- CCL: $1456,95
¿Qué es el dólar cripto?
- A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este lunes 20 de abril a $1350 para la compra y a $1400 para la venta.
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