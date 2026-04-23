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Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este jueves 23 de abril

La divisa oficial opera a $1400 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubica en $1415 para la misma operación

A cuánto cotizó el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)
A cuánto cotizó el dólar hoy (imagen ilustrativa generada con IA)Gemini

Cotización del dólar de hoy

En la última jornada cambiaria el dólar oficial cerró a $1400 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el blue presentó una suba y se ubicó en los $1415 para la misma operación.

De cuánto fue la inflación de marzo

La inflación de marzo volvió a acelerarse, lleva diez meses sin bajar y fue de 3,4%. Se trata de la más alta en lo que va de 2026. En el primer trimestre, acumuló 9,4%, casi la variación esperada para todo el año por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su proyecto de presupuesto. El Gobierno y los economistas privados creen que en este mes se ralentizará.

La Inflación de marzo se ubica por encima del 3%, según las estimaciones privadas
La Inflación de marzo se ubica por encima del 3%, según las estimaciones privadas

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este miércoles 22 de abril a $1350 para la compra y a $1400 para la venta.

Por Agustina Parise
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