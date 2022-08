Dólar hoy: el blue sube $3, pero los financieros retroceden

Continúa la cautela en los mercados, a la espera de que el Gobierno brinde mayores detalles sobre cómo se implementará la batería de medidas que anunció el jueves por la noche el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. En el cierre de semana, el dólar blue vuelve a subir, los títulos soberanos operan en terreno negativo, mientras que las acciones argentinas avanzan en torno al 3%.

Hoy los arbolitos de la calle porteña de Florida venden el tipo de cambio paralelo a $294, $3 más que el cierre anterior (1%). Ayer, la cotización informal del billete estadounidense había caído $7, en un movimiento que ajustó ese valor al del resto de los tipos de cambio libres.

En sentido contrario, los dólares financieros abren el día con tendencia a la baja. El dólar MEP aparece en pantallas a $283,35, una caída diaria de $3 (-1%). El dólar contado con liquidación (CCL) cede $1 (-0,2%) y se posiciona en los $288,89.

“El mercado lo que está diciendo es que los anuncios que dio a conocer Massa están bien, pero lo que se necesita son medidas concretas para poder evaluar si va a ser posible su cumplimiento o no. El Gobierno no tiene credibilidad, por eso es lógico que se pidan acciones, el anuncio solo no basta. El apoyo ya se vio reflejado cuando empezó el rumor de que asumiría Massa, porque los bonos subieron y los dólares bajaron. Pero esto no es Suiza, que cambiamos de ministro y andamos en piloto automático. Se necesitan cambios fuertes. Mientras tanto, ya vamos una semana de espera”, consideró el analista financiero Christian Buteler.

El dólar oficial mayorista se vende a $133,10. En contraste con el dólar blue, actualmente la cotización más alta del mercado, la brecha entre ambos valores es de un 120%. “En lo que va de la semana, los dollar-linked ajustaron el 4%, siendo el TV24 el que más cayó (-5,9%). Recordemos que durante julio dichos instrumentos habían sido de los principales ganadores en medio de los temores a un salto cambiario por ampliación de la brecha”, indicaron desde Cohen Investment. En comparación, dos semanas atrás la brecha tocaba el 160%, cifra históricamente alta.

El dólar blue se vende a $294

Por otra parte, hoy los bonos del último canje de deuda se vuelven a teñir de rojo. En el exterior se hunden hasta un 1,6% (AL30D), mientras que a nivel local la merma es de un 2,4% (AL30). El riesgo país se posiciona en los 2460 puntos básicos, un avance diario de tres unidades (+0,1%).

“La lectura de los anuncios por parte de bancos de inversión fue muy cautelosa con ciertas dudas sobre la implementación de algunas medidas y el ahorro fiscal que representen. A la vez reconocen que este ‘plan’ resulta poco ambicioso para estabilizar la economía argentina y solo intenta controlar la crisis”, coincidieron desde Delphos Investment.

El S&P Merval cotiza en las 122.263 unidades, lo que representa un alza del 1,5%. El panel de la bolsa porteña es liderado por Sociedad Comercial del Plata (+2,9%), Loma Negra (+2,8%), Transener (+2,5%) y Edenor (+2,2%).

Asimismo, las acciones argentina que cotizan en Wall Street (ADR) operan en terreno positivo. Los papeles del Banco Supervielle trepan 3,6%, seguidos por los de Loma Negra (+2,9%), Irsa (+2,7%), el Banco Francés (+2,3%), entre otras.