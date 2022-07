Dólar hoy: el blue llegó a los $300 y los financieros rompen récords

Los tipos de cambios libres parecieran no encontrar techo. Mientras que la tensión en el mercado cambiario continúa, producto de la emisión monetaria, la inflación creciente, el cepo cambiario y el cambio de figuras en la política, hoy el dólar blue y los financieros rompen un nuevo récord nominal.

En la segunda rueda de la semana, en las cuevas de la city porteña rompe una nueva barrera psicológica. El tipo de cambio paralelo cotiza a $300, una suba de $9 frente a la jornada anterior (+3%). Se trata del valor más alto que se tenga registro.

“Esto es todo producto del desarreglo que generó el Banco Central en junio. Todavía estamos pagando los costos, porque no se deciden a tomar el toro por las astas y revertir la política expansiva que hicieron comprando bonos, más la asistencia al Tesoro y el pago de intereses de Leliqs. Acá el BCRA debería demostrar que realmente quiere controlar el tema, con un fuerte apretón monetario. Tiene que vender todos esos bonos que compró, absorber Leliqs con fuerza, y el dólar debería ajusta tranquilamente $20-$30 abajo de lo que está ahora”, consideró en analista financiero Christian Buteler.

El dólar MEP o “Bolsa”, que se utiliza para comprar billetes verdes de forma legal y sin cepo cambiario, aparece en pantallas a $297,49. Se trata de un avance diario de más de $2 (+0,8%), alcanzando un nuevo valor máximo.

Sucede lo mismo con el dólar contado con liquidación (CCL) o “Cable”. Esta cotización, que suele posicionarse más arriba porque permite depositar los dólares en una cuenta bancaria fuera de la Argentina y de forma legal, se ofrece a $306,50. Son $2,50 más que ayer (+0,8%) y también es un valor récord.

Con el dólar CCL cada vez más acomodado arriba de los $300, esta mañana distintas fuentes del mercado explicaron a LA NACION que volvieron los llamados a las mesas. “Llamaron a todo el mundo para que no se opere por pantallas bonos especie C, que, por la diferencia, es la que te arma el CCL. Pero sí se puede por el segmento de negociación bilateral (Senebi), que es por detrás de las pantalla”, afirmaron desde una sociedad de Bolsa que pidió no ser mencionada. En la misma línea también se expresaron otras alycs.

Cabe recordar que la primera mitad del año los tipos de cambios libres estuvieron “dormidos”. La única excepción fue a finales de enero, cuando el mercado empezó a dudar si el Gobierno llegaría a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el blue alcanzó los $222,50, lo que en ese entonces significó un récord. Pero disipadas las dudas los dólares descendieron, incluso por debajo de los $190.

Ya en junio, cuando estalló la crisis de la deuda en pesos y el Central empezó a emitir, empezaron a moverse nuevamente. Y en julio, la situación empeoró. Entre la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, la emisión que viene realizando el Banco Central (BCRA), la inflación más alta desde 1990 y más cepo cambiario, los dólares se dispararon: en lo que va del mes el blue acumula un alza de $61 (+25,5%), el MEP de $49,50 (+19,9%) y el CCL de $54 (+25,5%).

En el otro extremo del mercado cambiario, el dólar oficial mayorista se vende a $129,14 (+0,2%). Esta cotización se mueve a cuentagotas, por las restricciones y controles que mantiene vigente el Banco Central. Eso explica por qué la brecha con el blue es de 132% y, frente al CCL, de 137%.