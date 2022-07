Así ven la crisis del país los emprendedores que se fueron y triunfan en el exterior

CORDOBA.- La nueva crisis de la Argentina tiene su espacio en los medios internacionales y, por supuesto, es tema de conversación entre los argentinos radicados en el exterior con familia y amigos en el país. LA NACION hizo un recorrido entre emprendedores que están afuera y los conceptos de “impotencia” y “tristeza” fueron los que más se repitieron, aunque en paralelo, ninguno se mostró sorprendido. “Una más y van...”, repiten. Muchos de los consultados se fueron en oportunidad de otras crisis y todos admiten que cada vez reciben más consultas de conocidos que los sondean porque analizan dejar la Argentina.

Roberto Jelinek (Londres)

Radicado desde 1989 en Inglaterra, es dueño de Casa Argentina, un restaurante en Londres. Importa carnes y productos argentinos para distribuir. “Es una crisis más, pero esta vez la siento como una crisis política y social que no había visto antes, es diferente. Inflación siempre tuvimos, pero eso no puede hacer que lo normalicemos. También la salida parece más complicada; hay políticas muy beligerantes con el mundo exterior y recomponer relaciones no es simple. No es fácil atraer inversores. He vivido crisis desde adentro y desde afuera; me vine en julio de 1989 con una inflación de 216%, pero el país parecía más unido. Hoy hay menos tolerancia. Me preocupa la gente, la pérdida de bienestar. No hay salario que alcance. Cuando saquen el subsidio a la energía habrá gente que no podrá pagar; hay cansancio, ya no tienen recursos. Siempre mantenemos la esperanza de un cambio, de un giro”.

Laura Avilés (Madrid)

Llegó hace 33 años a España; es la dueña de la editorial Páginas Libros de Magia. “No tengo información al detalle; sí, las sensaciones de gente amiga y de empresarios de allá. El mundo vive una situación muy especial, hay una guerra, hubo una pandemia y la gente se empeña en no darle importancia a las consecuencias de esos fenómenos. Pero, es cierto, la Argentina tiene una situación muy especial. Creo que no podrá salir sin un pacto nacional sobre temas básicos; sigue siendo imposible poner de acuerdo a todos los protagonistas de distintos enfoques ideológicos. Me parece hay que un grave problema social, más que económico. No será sencillo. Sin ese tirar para el mismo lado es muy complicado hacerle frente a las crisis que vienen también por factores externos. Me parece indispensable esa tregua para poder reconstruir a los sectores más vulnerables y también a los que trabajan y aportan hace décadas y que han sido relegados por esas políticas urgentes”.

Laura Avilés es la creadora de Páginas; la tienda mezcla magia y tés. Jose Antonio Rojo @rojofoto.es

Alejandro Caro (España)

Salió de la Argentina, junto con su hermano José, el 14 de junio de 1985, cuando empezaba el Austral; son dueños de “Márdel”, la marca de un dulce de leche líder en España e Israel, que además se distribuye en el resto de Europa, Australia, Estados Unidos, Dubai y Filipinas. “La situación de la Argentina tiene que ver con una situación a nivel global; vivimos una guerra que nos afecta a todos en mayor o menor medida, no hay ningún país ajeno porque se crean problemas energéticos, de alimentos. Claro que afecta a las economías más débiles. Esta es una de la crisis a las que nuestro país nos tiene habituados; una escalada del dólar que se sufre de manera preocupante. Es difícil planificar para el empresario, para las familias. No dejan de emigrar argentinos; en España tenemos una incesante llegada de gente joven y grande, de familias y de empresarios. Ya no solo es lo económico lo que los mueve, sino el declive social que perciben”.

Alejandro Caro tiene una marca líder de dulce de leche fabricado en España.

Tomás Fuentes Benítez (China)

Se radicó en China hace unos años, donde siguió un desarrollo que había empezado en la Argentina, unos snacks de carne proteicos, Stokes. “Sigo muy de cerca la política y la economía; lo veo con mucha tristeza e impotencia. Más allá de los números, hay gente detrás que apostó, que invirtió, que tomó un trabajo, que se capacitó y que no consigue tener un rédito o, todavía peor, pierden los ahorros de toda la vida y mucho tiempo. Emprender y trabajar en una situación de inestabilidad es muy difícil; poder tener éxito con un negocio requiere de mucho más esfuerzo de lo que la gente que no lo intentó se imagina y más todavía de lo que los políticos imaginan porque son meros espectadores y miran con desdén al sector privado y creen que el que progresa es por suerte y no por mérito y porque explotan a los demás. Se echan por la borda los sueños; las ganas y el empuje se van perdiendo y entonces se van del país. Incluso aquellos que tienen trabajos objetivamente buenos se cansan porque es imposible proyectar a futuro. Se castiga al que emprende, al que trata”.

Tomás Fuentes Benítez entiende que se "castiga" al que emprende.

Marcos Victorica (Estados Unidos)

Marcos Victorica se fue hace 11 años a Estados Unidos; cuenta con una empresa especializada en “storages” (almacenamientos), Best American Storage. “Es un cuento de nunca acabar; la inflación es como el termómetro que mide otra cosa, muestra lo que está abajo. La Argentina, vista desde afuera, parece que perdió el alma. Nuestros antepasados no vinieron al país porque repartieran planes; había una búsqueda de progreso, una expectativa y eso se perdió. Cada cuatro o cinco años aparece una crisis, pero en cada una vemos que se sale más de atrás. Los países que crecen invierten en educación y tienen disciplina; eso no se ve, ni se discute en la Argentina. Los nombres de la ministra o el ministro, me parece, es la anécdota. Los planes que se reparten matan la dignidad, es una realidad difícil de dar vueltas. Se discute desde el odio y las conversaciones atrasan 70 años; se sigue hablando de industrializar y el mundo ya está en la era de los servicios”.

Guillermo Blanco (Chile)

Guillermo Blanco decidió irse a Chile por seis meses hace 20 años; cuenta con cuatro empresas en ese país. “Siempre espero que la Argentina cambie; lo que pasa ahora ya no es novedad, lo hemos vivido muchas veces. Sí, es novedad lo que pasa ahora en Chile; nunca vi la hecatombe que se viene con populistas subvencionando, dando plata... En la Argentina ya lo vimos muchas veces y nunca dio resultado. No podemos entender por qué pasa en un país que es tan grande, tan rico en recursos naturales; acá traen tierra para tapar piedras y poder sembrar… La gente es la que puede pararse y al votar hacerlo con conciencia y no con el estómago. La madurez se da en las urnas. La Argentina siempre sufrió estos altos y bajos, puede cambiar si al votar se acuerdan de lo mal que lo han pasado en diferentes oportunidades”.

Guillermo Blanco y Marcela Reynoso están en Chile desde 2002.

Diego Montero (Estados Unidos)

Llegó a Estados Unidos en 1997; hace siete años tiene en Minnesota, junto a su socio Nicolás Nikolov, “Empanadas del sur”. ”Desde afuera ya no sorprende, lamentablemente. Da impotencia y dolor por la gente que está allá; viví todas las crisis de afuera; da bronca porque nunca deja de ser tu país. Pensás en lo que hacés afuera y que sería imposible allá; no sé cómo hace el dueño de un negocio chico para sobrevivir. En los ‘90 trabajaba mucho y veía que no me rendía y por eso me vine. La Argentina te prepara para tener éxito en otro lado, cuando ponés ese esfuerzo en una economía donde mal que mal las cosas funcionan, va bien. No es la economía, es la política; otros países están mejor con menos y te preguntas por qué no en la Argentina”.

Nicolás Nikolov y Diego Montero son los dueños de Empanadas del Sur.

Andrea Reschia (Suecia)

Emigró en 2003 y produce calzados; sus diseños están presentes en las principales casas de moda de Estocolmo. “Sigo todo lo que pasa; estuve en febrero porque estoy armando un negocio para llevar adelante con la Argentina. Los argentinos en crisis se vuelven más creativos, tienen interés en temas que son tendencia como el comercio circular, lo sustentable. Por la devaluación es muy competitiva para los que estamos afuera y hay argentinos que siguen trabajando y esperanzados en cambiar. Pese a que las noticias son desalentadoras, se trata de seguir adelante con la expectativa de que se pueda cambiar”.

Andrea Reschia emigró a Suecia , en 2003.

Paola Pecoud (Estados Unidos)

Dejó el país con su familia en 2007 y hace cuatro años trabaja en el sector del real state con su propia empresa. “Causa mucho dolor e impotencia; vemos que hay olas de personas que se activan para emigrar o invertir afuera. Tengo parte de mi familia, todo es una angustia, una complicación. Nuestro país nos dio todo y apena ver cómo se va desplomando. Parecía que el proceso se iba acelerando, pero igual duele el noticiero, lo que dicen los familiares. Doblo el trabajo para conseguirles posibilidades a quienes quieren venir. Observo y respeto a quienes no quieren salir, para quienes dejar la Argentina no es una opción. El nuestro es un país hermoso, con gente hermosa y siempre hacemos votos para que puedan sostener hasta que pase”.

Peccoud asiste a emigrados que necesitan instalarse en Estados Unidos.

Pablo Torres (Consultor)

“Trabajamos con franquicias en España, en Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador; con proyectos en México, Brasil y Estados Unidos. El 90% son argentinos y vemos en los contactos permanentes que tenemos con ellos que no los sorprende ver una y otra vez crisis. Estamos acostumbrados; no hay otra opción que seguir adelante, no escatimar esfuerzo, estamos acostumbrados a ponerle el pecho. Con los que hacemos negocios del exterior no pueden entender cómo funciona la economía argentina, como podemos vivir con la inflación en los niveles que está; les cuesta entender nuestra dinámica”.